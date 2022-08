Tekken 8 è in arrivo: Bandai Namco anticipa l’annuncio con il nuovo trailer

Sembra proprio che Tekken 8 stia finalmente per arrivare: durante l’EVO 2022, Bandai Namco ha infatti svelato tante novità in arrivo per la sua celebre serie picchiaduro.

Con un nuovo trailer ufficiale, che potete vedere qui sopra, gli sviluppatori hanno infatti annunciato che Tekken 7 (lo trovate in offerta su Amazon) riceverà presto una nuova patch gratuita, che servirà a bilanciare ulteriormente il titolo e a introdurre nuove Tactics.

Ma le sorprese non sono finite qui: al termine del filmato viene infatti mostrata una breve clip in cui appare Kazuya Mishima, che riprende il suo finale originale dal primo storico capitolo di Tekken e mostra l’evoluzione del suo modello tridimensionale.

Il tutto è accompagnato semplicemente dalla scritta «Get ready»: sembrerebbe dunque essere una forte anticipazione del possibile futuro annuncio di Tekken 8, presumibilmente per console next-gen.

In assenza di ulteriori informazioni, è difficile sapere con certezza che cosa potremo aspettarci dal nuovo capitolo, ma sembra che Kazuya ricoprirà nuovamente un ruolo centrale, riprendendo la storia presumibilmente dal punto in cui si è interrotto il settimo episodio.

Considerando che il brevissimo teaser è al momento l’unica informazione ufficiale in nostro possesso su Tekken 8, non possiamo sapere se sarà effettivamente questo il nome ufficiale, né è stato attualmente svelato alcun indizio su roster ufficiale e data d’uscita.

In ogni caso, i fan possono finalmente iniziare a incrociare le dita per possibili novità in arrivo nelle prossime settimane: naturalmente anche noi vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine, qualora arrivassero ulteriori conferme o annunci definitivi sul prossimo capitolo della saga.

Vi ricordiamo che a breve potrete ingannare l’attesa con una nuova serie TV animata di Netflix: Tekken Bloodline sarà infatti disponibile in streaming a partire dal 18 agosto e si concentrerà sulla storia di Jin Kazama.

Recentemente Bandai Namco ha anche registrato un rivoluzionario brevetto per i picchiaduro, forse pensato proprio per l’imminente Tekken 8: vedremo se queste idee saranno effettivamente implementate.

Chissà se un giorno rivedremo anche Tekken x Street Fighter, il crossover che ufficialmente è stato solo «sospeso»: Katsuhiro Harada ha ammesso che un giorno gli piacerebbe tornare a lavorarci.