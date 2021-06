Tekken x Street Fighter potrebbe essere ancora vivo

Tekken x Street Fighter, il progetto cross-over nato dalla partnership tra Bandai Namco e Capcom, è stato dato per cancellato solo pochi giorni fa.

Il sequel spirituale di Street Fighter x Tekken avrebbe innestato i combattenti Capcom all’interno di arene tridimensionali, sfidando i personaggi della saga di Kazuya Mishima & Co.

A quanto pare, però, forse non tutto è perduto: Katsuhiro Harada, il director della serie Tekken ha infatti espresso il desiderio di rispolverare in progetto un giorno, visto che di fatto lo sviluppo è stato solamente sospeso.

Poco sotto, il tweet ufficiale del chiarimento di Harada pubblicato poche ore fa:

Yeah that's not cool.

Please read my explanation.

You can see that the impression is quite different.

Click on this URL:https://t.co/dmP1LvVfbi https://t.co/5w5Shu7W7U

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 21, 2021