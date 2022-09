La reazione dei fan a Zelda Tears of the Kingdom è proprio quella che ci aspettavamo

Durante la giornata di oggi, dopo una lunga attesa, il nome ufficiale e la data di uscita del sequel di Breath of the Wild 2 sono arrivati: il gioco è infatti The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon, arriverà infatti nei primi mesi del prossimo anno.

E se solo pochi giorni fa era emerso all’effettivo un rumor per cui avremmo presto potuto scoprire il vero nome del gioco, ora è realtà.

Inutile dire che l’annuncio, condito da un nuovo trailer davvero intenso, ha sicuramente scosso l’animo dei fan, i quali si sono riversati sui social per esprimere i loro sentimenti.

Come riportato anche da Games Radar, la risposta dei fan di Zelda è stata del tutto normale e proporzionata al gioco in questione.

Gli appassionati si sono scatenati sui social media dopo il reveal ufficiale, anche quelli che hanno analizzato il trailer fotogramma dopo fotogramma.

Tears of the Kingdom potrebbe riguardare una vera e propria apocalisse di Hyrule? In parecchi ipotizzano infatti che i toni generali dell’avventura saranno molto più seri e drammatici rispetto al passato.

Ecco, poco sotto, alcune delle migliori reazioni all’annuncio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avvistate su Twitter.

me until May 12, 2023 pic.twitter.com/SEvT47AhPz — Steve Vegvari (@SVegvari) September 13, 2022

"tears of the kingdom" is what we call it in my house when i start sobbing due to my regularly scheduled depression — allegra frank (@LegsFrank) September 13, 2022

Still completely convinced that Breath of the Wild 2 is going to be Zelda's Ragnarok moment, which is definitely helped by this ouroboros logo. The start and end points of its many ridiculous timelines pic.twitter.com/UMqwDaw8sb — Cian Maher (@cianmaher0) September 13, 2022

todo el fandom del Zelda en estos momentos#NintendoDirect pic.twitter.com/ghc1I7AmFV — bárbara (@veganmugiwara) September 13, 2022

LEGEND OF ZELDA TEARS OF KINGDOM COMING OUT MAY 2023 #NintendoDirect pic.twitter.com/wPUmFoAiZb — Black Girl Gamers (@blackgirlgamers) September 13, 2022

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom arriverà in ogni caso il 12 maggio 2023, ossia nella primavera che era stata anticipata da Nintendo mesi fa, prima del posticipo del gioco.

Restando in tema, un appassionato di Zelda ha deciso di ingannare il tempo che lo separa dall’uscita del nuovo gioco dando vita a un’idea realmente sorprendente, che non potrà non emozionare ogni fan che si rispetti.

Ma non solo: il Nintendo Direct ha visto anche un breve intervento di Shigeru Miyamoto, che ha svelato ufficialmente l’esistenza di Pikmin 4 dopo tantissimi anni dall’annuncio del gioco.