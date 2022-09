Pokémon Stadium torna su Nintendo Switch, ma senza i vostri Pokémon

Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct è stato svelato che Pokémon Stadium, insieme ad una pletora di altri titoli, arriveranno su Nintendo Switch Online.

Il servizio in abbonamento della console ibrida ha avuto dalla sua una serie di giochi dal passato inseriti gratuitamente.

All’interno di Nintendo Switch Online sono presenti anche i giochi Nintendo 64, disponibili per i possessori del Pacchetto Aggiuntivo, in un catalogo che diventa sempre più grande.

Libreria di titoli che, all’inizio, non giravano molto bene ed è servito un aggiornamento per consentire di farli girare al meglio.

Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct (pieno di annunci che dovete assolutamente recuperare) sono stati svelati anche i nuovi giochi che entreranno a far parte di Nintendo Switch Online.

Tra questi c’è anche Pokémon Stadium, il primo episodio in 3D della leggendaria saga che arrivò proprio su Nintendo 64.

Il titolo divenne molto amato non solo perché si vedevano per la prima volta i Pokémon in tre dimensioni, ma perché era possibile importare le proprie creature dalle cartucce per Game Boy.

Mentre i giocatori hanno cominciato a riassaporare la gioia di tornare a giocare con le proprie creaturine tascabili dei bei vecchi tempi, alcuni si sono scontrati con la dura realtà.

Come riporta The Gamer, infatti, Pokémon Stadium su Nintendo Switch Online non avrà la possibilità di importare le creature dai vecchi giochi.

Questo ha provocato lo sgomento dei fan ma, a conti fatti, non potrebbe essere diversamente. Tant’è che in molti su Twitter lo hanno fatto notare ai giocatori delusi.

Affinché le squadre di Pokémon su Game Boy diventassero utilizzabili in Stadium, il gioco doveva stabilire frequenti connessioni con il Transfer Pak su cui erano archiviate le creature.

Questo non è possibile su Nintendo Switch per ovvie impossibilità tecniche, a meno che anche la libreria di Game Boy non arrivi tra i giochi gratis del Pacchetto Aggiuntivo.

Una cosa che dovremmo attendere perché, tra un rumor e l’altro, la libreria di Game Boy non è ancora disponibile su Nintendo Switch Online.

