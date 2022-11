Symbiogenesis è il nuovo Parasite Eve? Risponde Square Enix

Pochi giorni fa, un nuovo marchio registrato da Square Enix aveva suggerito il ritorno a sorpresa di Parasite Eve, una delle saghe dormienti del publisher giapponese.

I videogiochi ispirati all’omonimo romanzo di Hideaki Sena (che potete recuperare su Amazon) hanno avuto fortuna nell’epoca dei 32-bit, per poi sparire dalle scene.

Nei mesi scorsi erano già arrivati alcuni segnali sul possibile ritorno di Parasite Eve, dopo alcune richieste sospette di rimozione di ROM e patch legate proprio alla serie.

In molti hanno pensato ora che il publisher poteva aver deciso di rinunciare al copyright per creare una nuova IP su cui avere il pieno controllo, ambientata nello stesso universo. A quanto pare, purtroppo, non sarà così, visto che Symbiogenesis è un progetto legato agli amati/odiati NFT.

Come riportato anche da VGC, Parasite Eve non è in alcun modo legato al nuovo progetto Symbiogenesis, visto che Square Enix ha svelato che il marchio si riferisce allo sviluppo di un’esperienza Web3 ambientata in un ‘Metaverso artistico‘ ricco di personaggi da sbloccare tramite NFT.

Si tratta di fatto di un “nuovo franchise” costruito attorno agli NFT, visto che Symbiogenesis è descritto dalla società come il suo “primo progetto artistico digitale da collezione progettato da zero per i fan di Web3“.

Secondo Square Enix, Symbiogenesis è ambientato in un mondo autonomo in cui un ampio cast di personaggi è in simbiosi, tutti collezionabili come arte digitale. Il progetto promette di offrire “una storia interattiva e una comunità dedicata”.

Si tratterà, di fatto, di uno dei primissimi progetti di Square Enix basati su NFT, per un mondo alternativo in cui il giocatore può ‘districare’ un mistero completando missioni che ruotano intorno a questioni di monopolizzazione e distribuzione delle risorse.

Square Enix ha dichiarato che le vendite degli NFT di Symbiogenesis inizieranno nella primavera del 2023, insieme a un “servizio browser gratuito” non meglio chiarito.

Restando in tema, sulle pagine di SpazioGames abbiamo deciso di fare il punto della situazione, cercando di spiegarvi con chiarezza cosa sono i non-fungible token e come possono influenzare il mercato dei videogiochi nei prossimi anni.