Parasite Eve potrebbe tornare: nuovo indizio da Square Enix (ma c’è una brutta notizia)

Un nuovo marchio registrato da Square Enix potrebbe aver suggerito il ritorno a sorpresa di Parasite Eve, ma la celebre serie horror potrebbe essere costretta a un cambiamento radicale e presentarsi con un nome diverso.

Ricordiamo infatti che i videogiochi si sono ispirati all’omonimo romanzo di Hideaki Sena (che potete recuperare su Amazon), ma offrendo un’interpretazione originale con nuovi personaggi: il publisher potrebbe dunque aver deciso di rinunciare al copyright per creare una nuova IP su cui avere il pieno controllo, ambientata nello stesso universo.

Nelle scorse settimane erano già arrivati alcuni indizi sul possibile ritorno di Parasite Eve, dopo alcune richieste sospette di rimozione di ROM e patch legate proprio alla serie, ma proprio poche ore fa è arrivata la conferma della registrazione di un nuovo marchio.

Come riportato da Gematsu, il 13 ottobre 2022 Square Enix ha infatti registrato il misterioso marchio «Symbiogenesis»: un termine che, secondo quanto riferito da Wiktionary, significa «l’unione di due organismi separati per formare un singolo nuovo organismo».

Non serve ricordare ai fan che proprio questa definizione è la stessa base dietro la storia di Parasite Eve: il fatto che a registrare il marchio sia stata proprio Square Enix potrebbe suggerire un possibile ritorno in vista della serie, seppur sotto un nuovo nome.

Una teoria alla quale sembra crede anche l’insider DuskGolem: Aya Brea è infatti un personaggio ideato appositamente per i videogiochi, rendendo possibile continuare la sua storia anche in una IP che possieda un nome diverso dal romanzo originale.

So why this is interesting is Square doesn't own the rights to the Parasite Eve name; Its a book by someone else, not their intellectual property. BUT they do own the rights to their own take on it w/Aya Brea. To work on it again, they'd need to change the name & some details. https://t.co/tlfmeH76aI

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 23, 2022