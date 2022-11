Switch Pro potrebbe diventare realtà: c’è un nuovo indizio da… Pokémon

Nonostante non sia ancora arrivato alcun annuncio ufficiale al riguardo, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di pensare al successore di Nintendo Switch o, in alternativa, a un modello più potente come la chiacchierata Switch Pro.

La nuova popolare Switch OLED (che trovate in sconto su Amazon) non serviva infatti a migliorare le prestazioni, ma stando a un nuovo indizio molto importante pare che la casa di Kyoto abbia iniziato a lavorare a un hardware di nuova generazione per le console ibride.

Dopo un primo indizio arrivato nelle ultime settimane da Nvidia, questa volta i rumor sono stati rafforzati addirittura da Creatures Inc, una delle compagnie che si occupa attivamente dello sviluppo del franchise Pokémon.

Come segnalato dagli utenti del forum Reddit GamingLeaksAndRumors (via My Nintendo News) sembra infatti che l’azienda sia attivamente alla ricerca di nuovi 3D CG Modeler, che si occuperanno di «ricerca e sviluppo per hardware next-gen».

Viene anche segnalato che i candidati interessati dovrebbero avere esperienza con Unity e Unreal Engine: ricordiamo che Unity è già stato utilizzato per i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, mentre sarebbe invece la prima volta che il franchise adotterebbe Unreal Engine nei suoi videogiochi.

Un annuncio che sembrerebbe dunque anticipare, se non una ipotetica Switch 2, quantomeno una possibile Switch Pro come modello con maggiore potenza hardware. Il che assume maggiore credibilità per il fatto che l’annuncio arriva da Creatures Inc, che ricordiamo essere affiliata con The Pokémon Company e la stessa Nintendo.

Ovviamente potrebbe anche essere semplicemente un modo per cautelarsi per il futuro, così da non farsi trovare impreparati se e quando la casa di Kyoto deciderà ufficialmente di annunciare una nuova console: per il momento, non possiamo dunque che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità sul possibile successore di Switch.

Secondo un insider, sarebbe inoltre già stata decisa perfino la data di lancio: se l’indiscrezione fosse confermata, potremmo vedere la nuova piattaforma hardware addirittura nella prima metà del 2023.

Curiosamente, recentemente proprio Creatures Inc aveva anticipato anche l’imminente debutto di un sequel di Pokémon “scomparso” dai radar, anche se da allora non abbiamo ancora avuto ulteriori novità.