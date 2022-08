Switch Pro, l’annuncio è in arrivo? Qualcuno è certo della data di lancio

La misteriosa Nintendo Switch Pro è tornata nuovamente al centro dell’attenzione, con nuovi rumor che suggerirebbero un reveal imminente da parte della casa di Kyoto per un nuovo modello.

Dopo il grande successo ottenuto dalla versione OLED (trovate l’edizione Splatoon 3 su Amazon) molti fan continuano a domandarsi se la grande N abbia davvero intenzione di lanciare un modello più potente della propria console ibrida che, secondo un insider, sarebbe davvero in arrivo.

Sebbene siano già arrivate numerose smentite da Nintendo in merito a nuovi modelli, l’insider Nate the Hate, che già in passato ha anticipato con successo alcune notizie dal mondo della casa di Super Mario, ha voluto ribadire sul proprio profilo social che la console più potente non solo esiste davvero, ma avrebbe già pronta una data d’uscita.

In risposta a un follower che accusava di «truffa» le notizie legate a Switch Pro, il noto insider ha risposto sottolineando che sarà difficile sostenere lo stesso «quando uscirà durante la prima metà del prossimo anno» (via ComicBook.com).

Il tweet del follower nel frattempo è stato cancellato dal suo autore in seguito alla risposta, ma l’affermazione di Nate the Hate resta come un’anticipazione priva di fraintendimenti: Switch Pro sarebbe dunque prevista entro la metà del 2023.

Se l’indiscrezione si rivelasse veritiera, l’ipotesi più probabile per un annuncio sarebbe successivo a marzo 2023, dopo che si concluderà l’attuale anno fiscale: un recente report aveva infatti svelato che entro la fine dell’anno la casa di Kyoto non aveva previsto alcun nuovo modello.

Will be odd when this "scam" releases first half of next year… — NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 29, 2022

Ovviamente non occorre ricordare che le voci su questo misterioso nuovo modello, che si chiami Switch Pro o possieda un nome completamente diverso, si susseguono fin da prima del reveal di Switch OLED, senza che la casa di Kyoto abbia mai realmente voluto confermarle.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere tale notizia con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Se la nuova console fosse confermata, una delle caratteristiche più plausibili dovrebbe essere la possibilità di migliorare la grafica dei giochi: un brevetto recente registrato da Nintendo ha infatti svelato una tecnologia simile al DLSS.

Per il momento, l’unica novità certa sembrerebbe essere una rivoluzione per evitare l’esaurimento di scorte: Nintendo sta infatti riducendo le dimensioni delle confezioni di Switch.