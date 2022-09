Pokémon potrebbe svelare presto il suo sequel “scomparso”: il lancio sarebbe imminente

Nintendo e The Pokémon Company potrebbero essere finalmente pronte a svelare ufficialmente novità su Detective Pikachu 2, il sequel del fortunato spin-off annunciato ormai 3 anni fa, ma che da allora è rimasto avvolto nel mistero.

Il primo capitolo per Nintendo 3DS venne poi adattato nell’omonimo film live-action di successo (trovate il Blu-ray 4K in sconto su Amazon), ma nonostante gli ottimi incassi la compagnia non annunciò più alcuna novità sul nuovo capitolo della serie.

Una novità sullo sviluppo arrivò soltanto a febbraio, quando un’offerta di lavoro confermò che il titolo era ancora in piena produzione: in queste ore potrebbe però essere arrivata la conferma, a sorpresa, del suo lancio imminente.

Come segnalato infatti dagli utenti di Famiboards (via Nintendo Life), il Division Senior Programmer di Creatures Inc e della divisione di sviluppo di Pokémon TCG ha infatti aggiornato il suo profilo LinkedIn, in cui sottolinea che il lancio di Detective Pikachu 2 sarebbe vicino.

Jonathan Murphy ha anche aggiunto sul proprio profilo di essere al lavoro anche su un nuovo titolo ancora non annunciato: se questa indiscrezione fosse confermata ufficialmente, potremmo aspettarci novità imminenti sul nuovo capitolo della serie già nelle prossime settimane.

Per i fan della celebre mascotte di casa Pokémon in versione detective, potrebbe arrivare molto presto il momento di tornare a risolvere nuovi curiosi casi, magari con un reveal che svelerà nuovi progetti in arrivo.

Per il momento, in attesa di ulteriori comunicati ufficiali, non possiamo fare altro che consigliarvi di prendere la notizia con le dovute precauzioni: qualora dovesse arrivare un annuncio da parte di Nintendo o The Pokémon Company, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, ricordiamo che gli sviluppatori sono pienamente impegnati nella produzione di Pokémon Scarlatto e Violetto, i primi giochi di nona generazione che riceveranno anche una bellissima Switch OLED in edizione limitata.

Tuttavia, l’annuncio non è stato esente da polemiche: i bonus pre-order non sono stati particolarmente apprezzati dalla community, che ha iniziato a prenderli in giro senza alcuna pietà.