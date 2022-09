Switch Pro è davvero in produzione? C’è una nuova conferma da Nvidia

Potrebbe essere arrivata un’importante novità sull’esistenza di una ipotetica Switch Pro: sebbene non sia ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Nintendo, in queste ore è emersa una potenziale importante conferma da Nvidia.

Se tutte le versioni attualmente in commercio di Nintendo Switch, incluso il modello OLED (che trovate in offerta su Amazon), non hanno infatti cambiato l’architettura hardware, la prossima versione dovrebbe essere più potente e, di conseguenza, includere un nuovo chip.

Un leaker affidabile aveva anticipato addirittura un anno fa alcune informazioni interessanti sull’ipotetico modello Pro, includendo proprio il nuovo chip di Nvidia non ancora annunciato ufficialmente: si tratta del Tegra 239, che sarebbe una versione personalizzata del chip Orin.

Ebbene, come riportato da Wccftech, adesso la stessa Nvidia ha confermato proprio questo componente tramite un commento rilasciato nelle Linux Kernel Mailing Lists.

Nvidia ha anche confermato che tale componente includere una CPU 8-core, basato sull’architettura Ampere: l’annuncio in sé sarebbe poco significante, se non fosse per il fatto che un leaker aveva anticipato non solo la sua esistenza un anno fa, ma l’insider aveva affermato che sarebbe stata proprio Nintendo a utilizzarlo.

This is a preliminary picture of T234 in Wikipedia. Very clear.

So why do we always guess?

Nintendo will use a customized one, T239. pic.twitter.com/Qp5Im5udlQ — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 11, 2021

La notizia ha inevitabilmente acceso nuovamente i riflettori sulla possibile esistenza di Nintendo Switch Pro, una versione più potente della console ibrida entrata al centro dei rumor da tantissimi mesi ma che, naturalmente, alla fine potrebbe anche avere un nome diverso.

Per il momento, la casa di Kyoto non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito né confermato l’esistenza di una nuova console: dato che non possiamo escludere l’ipotesi che possa essersi trattato solo di una coincidenza, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori novità.

Se l’indiscrezione sarà confermata, resterà la curiosità di scoprire quando Nintendo intenderebbe fare un annuncio ufficiale: secondo un affidabile insider, il lancio potrebbe avvenire già il prossimo anno.

Quel che appare certo, in ogni caso, è che l’ipotetico lancio non avverrà entro la fine dell’anno fiscale. Nel frattempo, gli autori di due JRPG si stanno già preparando all’eventuale arrivo di Switch Pro.