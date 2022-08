Potrebbero già essere stati mostrati i primi titoli per Switch Pro (e sono due JRPG)

Nelle ultime settimane la presunta Nintendo Switch Pro è tornata nuovamente al centro dell’attenzione, con nuovi rumor che suggerirebbero un reveal ormai alle porte.

La console base (trovate il modello OLED in edizione Splatoon 3 su Amazon con consegna in settimana) è diventato davvero molto popolare, ragion per cui non sorprende che la Grande N stia anche pensando al “successore”.

Proprio in queste ore l’insider Nate the Hate, che già in passato ha anticipato con successo alcune notizie dal mondo della casa di Mario, ha rivelato la console più potente non solo esiste davvero, ma avrebbe già pronta una data d’uscita.

Ora, sembra anche che un gioco mostrato già alcuni giorni fa potrebbe essere diretto anche al nuovo hardware Nintendo, se le cose andranno come dovranno andare.

Come riportato anche da Nintendo Life, Wild Bunch Productions ha recentemente lanciato un doppio Kickstarter per il suo progetto noto come Armed Fantasia, affiancato dal titolo horror JRPG Penny Blood di Yukikaze.

La campagna di raccolta fondi è partita piuttosto bene, superando il traguardo iniziale (al momento in cui scriviamo, con 31 giorni ancora a disposizione).

Come parte degli stretch goal del Kickstarter, i creatori stanno cercando di lanciare entrambi i giochi su quante più piattaforme possibili.

Al momento, queste includono PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma ciò che è particolarmente interessante è che il Kickstarter permetterà agli utenti di scegliere un generico “Nintendo” come piattaforma prescelta, nella speranza che un successore dello Switch venga rivelato durante lo sviluppo dei giochi.

«Se il nostro Stretch goal per console sarà raggiunto, rilasceremo entrambi i giochi su hardware current gen (PlayStation 5, Xbox Series X e PC), ma offriremo provvisoriamente un’opzione ai finanziatori per selezionare Nintendo come piattaforma di scelta nella speranza che un nuovo hardware diventi disponibile durante la produzione».

«Nel caso in cui non venisse rilasciato o annunciato alcun nuovo hardware durante questo periodo o scoprissimo di non essere in grado di effettuare il porting di entrambi i giochi sulle console disponibili in quel momento, contatteremo i finanziatori che hanno richiesto Nintendo come piattaforma di scelta per discutere delle alternative».

Va notato, naturalmente, che la probabilità che Armed Fantasia e Penny Blood vengano lanciati sul successore di Switch è ancora incerta fino a quando Nintendo stessa non farà un annuncio ufficiale.

Al momento in cui scriviamo, il progetto Kickstarter ha una finestra di consegna stimata per marzo 2025, un lasso di tempo abbastanza lungo da permettere l’annuncio di una nuova console.

