Switch OLED è difficile da trovare, ma presto potrete trovare almeno la sua dock

Il 2021 ha portato con sé un tormentone: trovare le console è tutt’altro che cosa facile. PlayStation 5 e Xbox Series X sono ancora missing in action e anche Nintendo Switch OLED, lanciata lo scorso mese di ottobre in compagnia dell’ottimo Metroid Dread, rischia di darvi più di un grattacapo, prima che riusciate a comprarla normalmente.

La console, infatti, è a sua volta finita tra le mani dei bagarini e, mai come in questo caso, vi raccomandiamo di non acquistarla a prezzi maggiorati – ma di attendere nuove forniture da Nintendo, che in queste settimane sono sempre arrivate in modo abbastanza continuativo.

Se, quindi, per le scorte di Switch OLED siamo in attesa di novità dai maggiori rivenditori (in questo momento risulta esaurita sia su Amazon che su catene specializzate come GameStop), sappiate che perlomeno a breve dovreste poter comprare la dock. Senza Switch, ma tant’è.

Switch OLED nella sua dock

Ricorderete che, qualche tempo fa, Nintendo aveva messo in vendita la dock di Nintendo Switch standard standalone: in questo modo, chi lo voleva poteva collegare la base in più di una postazione, limitandosi a inserire la console nella dock per attivare il televisore e cominciare a giocare.

Si trattava di una soluzione comoda soprattutto per chi gioca in location diverse e su schermi diversi, che non richiederebbe, così, di spostare ogni volta la dock inclusa nella confezione.

Tuttavia, con l’approssimarsi del lancio di OLED la vecchia base di Switch era sparita dal mercato: il motivo, a quanto pare, è che ben presto potrete comprare standalone la nuova dock.

Quest’ultima, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, ha finiture più smussate e più raffinate rispetto all’originale, ma soprattutto offre la possibilità di collegare un cavo LAN per la connessione Internet di Nintendo Switch – una soluzione ottimale per chi gioca online e vuole il massimo delle performance.

Se, insomma, comprare una seconda dock prima era questione di comodità tra le diverse postazioni, ora i giocatori potrebbero volere la nuova anche per approfittare di questa nuova feature, arrivata proprio con la base del Modello OLED.

Al momento non abbiamo notizie del debutto della dock standalone anche in Italia, ma Nintendo la ha già inserita nello store statunitense. Considerando che di solito la compagnia segue le medesime politiche in tutto il mondo, si direbbe sia solo questione di tempo prima che la base spunti anche dalle nostre parti.

Il prezzo in USA è fissato a $69,99. Vedremo dove atterrerà, invece, quello per il mercato italiano.

Nel frattempo, i giocatori su Nintendo Switch sono davvero impazienti di scoprire qualcosa di più su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (o qualsiasi sia il titolo finale). Alcuni indizi suggeriscono che potrebbe spuntare ai The Game Awards di giovedì notte/venerdì mattina, ma come sempre non ci sono certezze e non possiamo che raccomandarvi di seguirci per tutte le novità a tema.

Se, invece, non siete tipi da dock e volete capire cosa cambi di modello in modello, date pure un’occhiata alla nostra pratica guida tra i diversi esemplari di Nintendo Switch.