Switch è vicina al “fine vita”? Nintendo fa chiarezza

Sono ormai passati cinque anni da quando Nintendo Switch uscì ufficialmente sul mercato: la console ibrida si è rivelata un autentico successo, che si è imposto in breve tempo nelle case dei giocatori.

La piattaforma continua ancora oggi ad essere una delle console più vendute, ma secondo le previsioni inizialmente condotte dalla casa di Kyoto questo avrebbe dovuto essere il periodo in cui Nintendo Switch dovrebbe avvicinarsi al fine vita, motivo per cui secondo molti utenti il publisher avrebbe in mente la realizzazione di una nuova console.

Cosa che, effettivamente, la stessa azienda ha confermato: si sta infatti già pensando alla console next-gen, ma per l’uscita ci vorrà ancora tanto tempo.

La casa di Super Mario sta però lavorando anche per cercare di soddisfare continuamente i propri clienti, al momento delusi dal Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, all’interno del Nintendo’s Corporate Management Policy Briefing, il documento che potete leggere interamente al seguente indirizzo (via Nintendo Life), in una sessione Q&A ha voluto chiarire proprio la questione relativa alla longevità di Switch sul mercato.

Furukawa ha infatti ammesso che effettivamente sarebbe da considerarsi come una console arrivata alla metà del proprio ciclo vitale, ma che quelle previsioni sono ormai state nettamente superate e non sono più attuali:

«Riconosciamo che il sistema è arrivato al punto medio del suo ciclo vitale. Il lancio di Nintendo Switch modello OLED ha contribuito a far crescere le vendite e adesso stiamo offrendo tre diversi modelli di Nintendo Switch in base agli stili di gioco e di vita di ciascun utente, così come un’ampia gamma di software. Per questo riteniamo di aver posto fondamenta per la crescita [di Switch] che superano ciò che avevamo precedentemente considerato il tradizionale ciclo di vita hardware».

In altre parole, le vendite di Switch stanno andando talmente bene che secondo Nintendo non c’è alcun motivo di ritenere la console vicina alla sua fine: la piattaforma ibrida resterà con noi ancora a lungo.

Inutile dire che si tratta di un’eccellente notizia per tutti gli appassionati, che non dovranno temere che la loro console diventi antiquata in breve tempo.

Chiarito dunque questo dubbio una volta per tutte, gli utenti potranno divertirsi spensieratamente con un nuovo regalo gratis: per un periodo limitato si potrà scaricare un JRPG storico.