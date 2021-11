Nintendo Switch, gioco gratis a sorpresa per i fan: è uno storico JRPG

Ci piace sempre un buon gioco gratis, soprattutto quando arriva su Nintendo Switch, e ancora meglio se si tratta di un JRPG.

Non capita spesso che la Grande N regali dei giochi sulla sua console ibrida, quindi quando succede bisogna approfittarne.

Che si un modo per farsi perdonare le scarse performance dei giochi N64 all’interno di Nintendo Switch Online? Non lo sappiamo, ma il tempismo è sospetto.

Sulla console, invece, è arrivato da pochissimo un importante aggiornamento: ecco tutte le novità che dovete controllare.

Tra le tante uscite, le debacle dell’abbonamento online, e i giochi da recuperare, a breve vi potrete godere un gioco gratis nei prossimi giorni.

Si tratta di The World Ends With You, storico JRPG curato da Nomura, uscito in origine su Nintendo DS e, di recente, anche su Switch.

Il titolo fu all’epoca un vero e proprio colpo di genio, perché sfruttava il pennino e il touchscreen per creare un combat system unico.

Se lo volete provare, ma con i Joy-Con, lo potrete fare a brevissimo e anche gratis.

The World Ends with You: Final Remix is available for #NintendoSwitchOnline members to play from 11/10, 10am PT – 11/16, 11:59pm PT!#TWEWY will be on sale for 30% off – 11/10, 10am PT – 11/23, 11:59am PT!#NEOTWEWY also 30% off until 11/19, 11:59am PT.https://t.co/DgDlcut8DP pic.twitter.com/ZSbWywn7JN — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 8, 2021

The World Ends With You sarà gratis dal 10 al 16 novembre, ma solo per gli abbonati a Nintendo Switch Online perché all’interno del programma Game Trials.

Inoltre, il gioco e il suo sequel NEO The World Ends With You saranno in sconto più o meno per lo stesso periodo, con un prezzo ribassato del 30% entrambi.

Sarebbe bello poter giocare il gioco gratis anche su una console Oled, se solo non fossero introvabili e non si riesca a trovarne una.

Un altra saga storica arriva, non gratis però, su Nintendo Switch a breve, ed è un annuncio assolutamente gradito.

Il seguito di The World Ends With You è uscito recentemente, e si tratta di un ottimo JRPG che non dovreste perdere.