Switch, “come risolvere il drift dei Joy-Con per sempre”: lo svela un video

Uno youtuber afferma di aver risolto il problema del drifting dei Joy-Con di Nintendo Switch con un semplice pezzo di carta.

Nintendo Switch è una console particolarmente amata in questi ultimi anni, ma che ha avuto grossi grattacapi sul tema del drifting.

La questione ha assunto proporzioni così rilevanti dall’essere sottoposta persino all’attenzione della Commissione Europea.

In particolare, ad irritare è stata la reticenza di Nintendo finora nell’assumere una linea chiara su come risolvere la questione, persino sull’imminente Switch Modello OLED.

A detta del canale YouTube VK’s Channel, basterebbe un banale pezzo di carta per risolvere il problema del drifting su Nintendo Switch.

In un video, chiamato “Come risolvere il drift dei Joy-Con permanentemente”, lo youtuber illustra il metodo che basterebbe per correggere l’errore.

Come riporta VGC, sarebbe sufficiente spingere verso il basso la plastica che circonda la levetta analogica del Joy-Con sinistro.

Così facendo, lo stick smetterebbe di “scivolare”, garantendo in questo modo che i movimenti nei videogiochi rispondano esclusivamente ai propri input.

Nel video, viene aperto un controller e aggiunto un piccolo pezzo di carta dallo spessore di circa 1mm sotto la chiusura metallica.

Questa soluzione sarebbe necessaria poiché con il tempo la chiusura metallica che regge la levetta si allenterebbe e si separerebbe dai suoi contatti, causando il drifting.

Chiaramente, si tratta di un metodo artigianale che non abbiamo testato in prima persona e per il quale non ci sono garanzie di funzionamento, pertanto non vi consigliamo di provarlo a meno che non siate esperti in materia.

Quello del drifting è un problema che colpisce bene o male tutte le case dietro la produzione di hardware videoludico, compresa Sony con il nuovo DualSense.

Ciò che dispiace è che, come dimostrato nel caso proprio del DualSense, tali problematiche siano state definite prevedibili, e dunque evitabili.

Staremo a vedere se nuove generazioni di controller potranno far sparire questo difetto, come lasciato immaginare dal brevetto di Joy-Con “next-gen” evidentemente da usare su future iterazioni di Switch.