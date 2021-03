Drifting, problema risolto? Nintendo brevetta nuovi Joy-Con per Switch

I Joy-Con di Nintendo Switch sono dei controller davvero unici e ben realizzati, se non fosse per un problema ormai noto e fastidioso per tutti: il drifting negli analogici.

Un problema che fin dal lancio la compagnia non è mai stata in grado di risolvere: una situazione talmente grande da aver spinto l’associazione dei consumatori europea a denunciare Nintendo.

Anche se, a parole, per Nintendo il drifting non rappresenterebbe un vero problema, un nuovo brevetto registrato recentemente suggerirebbe che l’azienda stia pensando a qualche cambiamento radicale per i Joy-Con.

Lo youtuber Mike Perez del canale Nintendo Academy ha infatti scoperto un brevetto registrato il 2 marzo per una nuova versione dei controller di Nintendo Switch, che presenterebbe un analogico completamente diverso.

Sembrerebbe infatti che Nintendo stia prendendo in considerazione l’idea di tornare ad utilizzare il Circle Pad, l’analogico utilizzato su Nintendo 3DS: una soluzione che, probabilmente, starebbero studiando per sistemare una volta e per tutte il fastidioso problema del drifting.

Non è però l’unica novità osservabile nel brevetto: è possibile infatti notare il ritorno del D-Pad, assente nei controller originali per via dell’originale design che puntava a poter utilizzare la croce direzionale anche come pulsantiera in multiplayer.

Viene mostrato unicamente il Joy-Con sinistro e non è dunque chiaro se anche quello destro subirebbe cambiamenti così radicali o se invece il design rimarrebbe invariato.

L’idea era già stata brevettata nel 2019 da parte di Nintendo stessa: non sappiamo dunque se effettivamente questo significhi che Nintendo abbia intenzione di produrre davvero questi Joy-Con o se si tratti solo di una maniera per cautelarsi.

Non resta che aspettare dunque delle possibili conferme ufficiali da parte della casa di Kyoto, che nel frattempo pare stia preparando il terreno per Switch Pro: avremmo anche una data di uscita ed il prezzo.

Anche Sony è rimasta colpita da questa problematica negli analogici del DualSense per PS5: una situazione che secondo un esperto era «prevedibile» e che coinvolge tutti i big dell’industria.