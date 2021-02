PS5, perché i DualSense soffrono di drifting? “Era prevedibile”

Non è ormai un mistero come anche DualSense, il controller next-gen di PS5, sia spesso afflitto dal fastidioso drifting dei joystick.

Il drifting è un difetto che avviene quando il dispositivo continua a registrare movimenti, anche se il joystick non sta venendo utilizzato in quel preciso istante.

Un problema centrale che impedisce al DualSense di funzionare adeguatamente, che ha fatto arrabbiare alcuni utenti al punto da spingerli ad avviare una class action contro Sony.

Ma la domanda che molti utenti si sono giustamente fatti è stata: perché i DualSense soffrono di drifting?

A darci una risposta è iFixit, che avverte i giocatori che non solo questo è un problema più diffuso di quanto non si pensi, ma che col tempo è destinato solo a peggiorare.

L’analisi dell’esperto sottolinea come la causa del drifting sarebbe talmente ovvia che tutti avrebbero dovuto aspettarsi questo difetto:

«Nonostante la sua emozionante nuova tecnologia, il DualSense utilizza hardware joystick che hanno una lunga storia di problemi prevedibili e che potevano essere prevenuti».

Vengono però avvertiti gli utenti di non puntare il dito solamente contro Sony, perché sembra che sia un problema diffuso anche nei controller di Microsoft e Nintendo, dato che utilizzano lo stesso identico componente:

«Questo modello di joystick sembra estremamente familiare. Potreste averlo riconosciuto dal controller della scorsa generazione di PlayStation, il DualShock 4. O da uno dei controller per Xbox One. Magari dal Pro Controller di Nintendo Switch. Oppure, e la cosa confonde non poco, nel controller Xbox One Elite da 180$. Sotto quel tappo di plastica, lo sporco segreto è che tutti quanti utilizzano lo stesso hardware per i joystick».

Fatta questa doverosa premessa, iFixit entra nel dettaglio e spiega come mai questo hardware sia costantemente difettoso:

«La principale potenziale causa del drift è anche la più difficile da evitare: il logoramento dei potenziometri. Col tempo, le spazzole che strofinano avanti e indietro creano imperfezioni, alterando le letture del voltaggio sui terminali — come fosse un CD graffiato.»

iFixit ci spiega che per sistemare il drifting sul controller potremmo anche scegliere di aggiustarlo noi stessi, a patto di avere molta esperienza con le componenti hardware dato che l’operazione, come mostrato all’interno del loro video, non è affatto semplice.

Per gli altri utenti, le uniche alternative sono spedire il controller al centro di assistenza o, più semplicemente, di comprarne uno nuovo.

Una soluzione che comunque è difficile da accettare per il giocatore medio, dato che i consumatori sarebbero costretti a spendere oltre 70€ solo per sostituire un componente che vale 88 centesimi.

Sony ha comunque chiarito che è disposta a riparare tutti i controller che dovessero dimostrarsi difettosi, a patto che siano i giocatori a pagare le spese di spedizione di tasca loro.

Un brevetto ha inoltre fatto pensare alla possibilità di introdurre sul mercato una versione potenziata del DualSense, di cui tocca augurarci vengano risolti anche i problemi di drifting.