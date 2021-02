Giocatori contro Sony: class action per il drifting su DualSense di PS5

Sembra che non tutti i giocatori abbiano avuto un’esperienza felice col DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5.

Nei giorni scorsi vi avevamo infatti riportato le segnalazioni di diversi utenti, che hanno riscontrato problemi di drifting sul proprio accessorio.

Il drifting accade quando il gioco continua a registrare movimenti anche quando non il joystick non viene toccato: un problema non di poco conto e che rende molto più difficile giocare determinati titoli.

Sony aveva anche risposto alle critiche, facendo sapere che il problema sarebbe comunque coperto dalla garanzia, a patto che l’utente sia disposto a pagare la spedizione al centro di riparazione.

Una soluzione che, evidentemente, non deve aver fatto felici molti utenti, che adesso hanno deciso di passare alle vie legali.

Problemi di drifting per il DualSense

Secondo quanto riportato da Game Rant, l’ufficio legale Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP ha appena avviato una class action contro Sony, dopo aver raccolto tutte le testimonianze degli utenti coinvolti dal drifting ai DualSense.

L’ufficio legale ha già esperienza in questo tipo di contestazioni, dato che precedentemente aveva avviato cause anche contro Nintendo per la stessa identica problematica, riscontrata nei Joy-Con.

Nei documenti del tribunale, viene specificato che la class action viene avviata perché il drifting è un difetto centrale del DualSense e ne impedisce il regolare funzionamento.

Inoltre, accusa ben più grave, Sony viene incolpata di essere stata sempre a conoscenza del problema e di non aver fatto nulla per informare gli utenti prima dell’acquisto del prodotto.

Staremo a vedere come risponderà l’azienda alle contestazioni, mentre è attualmente alle prese con un’emergenza scorte per PS5 senza precedenti.

Nel frattempo, pare che Sony stesse già pensando ad una versione potenziata del DualSense, magari in grado di risolvere anche questo problema.