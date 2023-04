Super Mario sta tornando? L’annuncio di Miyamoto: «Tenete d’occhio i Nintendo Direct»

Potrebbe essere finalmente vicina l’ora di scoprire una nuova avventura “mainline” dedicata a Super Mario su Nintendo Switch: dopo essersi preso una lunga pausa con numerosi spin-off, il celebre idraulico sarebbe quasi pronto al ritorno in grande stile.

L’ultima avventura degna di nota è stata infatti raccontata nell’eccellente Super Mario Odyssey (che trovate su Amazon), ma da allora non è mai stato curiosamente annunciato alcun nuovo capitolo principale della saga.

Naturalmente non possiamo sapere se sarà o meno un sequel di Odyssey — come sembrava aver anticipato una mail sospetta di Nintendo — ma Shigeru Miyamoto ha voluto suggerire che le avventure dell’idraulico non sono affatto finite.

In un’intervista rilasciata a Variety (via Nintendo Life), il papà di Super Mario ha risposto a una precisa domanda su quando potremo aspettarci un nuovo capitolo della saga semplicemente con un grande sorriso e chiedendo ai fan di «tenere d’occhio i prossimi Nintendo Direct».

Un nuovo capitolo di Super Mario sarà annunciato in un Nintendo Direct, secondo Miyamoto.

Miyamoto ha dunque confermato che l’ormai celebre format di presentazioni sarà utilizzato anche per svelare il nuovo capitolo di Super Mario, anche se naturalmente non sappiamo se sarà effettivamente il prossimo Direct a svelarlo o solo uno di quelli in arrivo prossimamente.

Miyamoto told Variety to stay tuned to future Nintendo Directs for news on new Mario games! pic.twitter.com/tiWniAuArH — Stealth (@Stealth40k) April 4, 2023

È chiaro che si tratta insomma di una risposta molto “diplomatica”, ma allo stesso tempo conferma che il futuro della celebre mascotte di casa Nintendo sembra essere ben definito, seppur i fan ovviamente non possano ancora saperne nulla al riguardo.

Non possiamo dunque che incrociare le dita e continuare a seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti della compagnia, tenendo d’occhio in particolar modo i Nintendo Direct: sulle nostre pagine potrete naturalmente trovare sempre tutte le eventuali novità e aggiornamenti legati al tema.

Durante la stessa intervista, Shigeru Miyamoto ha anche chiarito che Super Mario non impugnerà mai un’arma, chiarendo che non odia i giochi violenti ma che il suo dovere è «cercare delle alternative».

Nel frattempo, per celebrare il lancio del film di Super Mario Bros. nelle sale italiane, il Nintendo eShop ha reso disponibili alcuni sconti speciali dedicati proprio ad alcuni videogiochi più amati della saga.