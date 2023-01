Super Mario Odyssey, sequel in arrivo? L’email di Nintendo insospettisce i fan

Tra i nuovi misteriosi progetti in sviluppo presso Nintendo potrebbero esserci anche novità legate a Super Mario Odyssey, se non addirittura un sequel: la casa di Kyoto ha infatti inviato una misteriosa email ai fan nelle scorse ore, mirata a pubblicizzare il platform 3D su Switch.

L’esclusiva Switch si è dimostrata uno dei migliori videogiochi non solo della console di casa Nintendo, ma anche dell’intera serie di Super Mario (lo trovate su Amazon) e, stando al curioso messaggio inviato ai fan, le sorprese potrebbero non essere finite.

Come riportato da Dexerto, la mail pubblicitaria appare decisamente curiosa non solo perché Super Mario Odyssey è ormai uscito più di 5 anni fa, ma anche e soprattutto per una frase curiosa scritta per invogliare gli utenti a tornare in quest’avventura.

Nintendo ha infatti scritto all’interno della email che «potrebbero esserci altri segreti da scoprire» e che potrebbe valere la pena di salire a bordo della Odyssey ancora una volta. Una frase sicuramente curiosa, soprattutto perché arrivata anche a fan che hanno completato il titolo al 100%.

Molti fan hanno iniziato dunque a incrociare le dita e sperare che questo possa significare l’arrivo di una nuova avventura in 3D, o magari di un’espansione dedicata a Super Mario Odyssey, se non addirittura un sequel dedicato in arrivo.

I’m not getting my hopes, but…is it time for another 3D Mario adventure? — ExpandDong (@ExpandDong15) January 17, 2023

Ovviamente non possiamo sapere con certezza perché Nintendo abbia scelto di promuovere Super Mario Odyssey proprio ora, con queste modalità, e se significhi effettivamente qualcosa per il futuro del platform.

Più probabile invece che la casa di Kyoto abbia preferito scegliere l’avventura pluripremiata, forte delle grandi vendite e del parere positivo di critica e recensioni, per pubblicizzare un videogioco con Mario protagonista in vista dell’imminente film animato.

Resta comunque il fatto che Nintendo avrebbe potuto scegliere un titolo più recente per pubblicizzare la propria mascotte, rendendo indubbiamente curiosa la scelta e facendo sognare i fan. Da parte nostra, non possiamo che invitarvi a prendere tali speculazioni con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità sulla vicenda.

Ricordiamo che l’avventura di Mario è rimasta impressa nel cuore di milioni di giocatori, ma un fan davvero speciale ha deciso di omaggiarlo ricreando la Odyssey… con la spazzatura.