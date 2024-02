Non solo PlayStation e Xbox: un evento Nintendo sarebbe imminente

Ieri, PlayStation ha tenuto il primo State of Play dell'anno, mentre alcune settimane fa Microsoft ha ritentato la formula del mini-evento con il secondo Xbox Developer_Direct. A quanto pare, però, a breve toccherà anche a Nintendo.

Con Switch 2 sempre più vicina (trovate il modello OLED su Amazon), è ovvio che la febbre inizi a salire.

Advertisement

Difatti, come riportato anche da My Nintendo News, due leaker abbastanza affidabili hanno dichiarato che è prevista una presentazione Nintendo Direct per la prossima settimana.

Il primo è Shpeshal Nick, che lo ha dichiarato sul canale YouTube di Nintendo Prime.

Il secondo è invece il quasi sempre affidabile leaker Billbil-kun, che ha pubblicato un messaggio criptico sulla piattaforma di social media X.

In genere, come forse saprete, Nintendo tiene sempre un Direct a febbraio, quindi di fatto ciò non sarebbe una sorpresa.

Per quanto riguarda il contenuto del Direct, invece, si tratterà di scoprirlo a tempo debito, a meno che qualcuno non lo riveli in anticipo.

Al momento in cui scriviamo, la Grande N non ha ventilato di un Direct imminente, quindi dovremo vedere cosa succederà su questo fronte nel corso della settimane e si spera poco oltre.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più, ci auguriamo già a partire dalle prossime ore.

Nell'attesa, vediamo da vicino tutte le novità dello State of Play del 31 gennaio 2024, dedicato alle novità dal mondo di PS5 e dai suoi prossimi giochi.

Parlando invece della Casa di Mario, EA non vuole commentare nello specifico i dettagli di Nintendo Switch 2, ma sottolinea come le nuove console sono sempre ottime per i loro affari.

Infine, Stando alle ultime indiscrezioni, sempre la prossima e non ancora annunciata Nintendo Switch 2 non dovrebbe avere alcun problema di carenza di scorte al lancio, a differenza di quanto visto purtroppo ai tempi dell'uscita di PS5.