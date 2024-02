Mario avrebbe in serbo più di una sorpresa, prima di Switch 2

Secondo un insider di Nintendo, quest'anno uscirà più di un gioco di Super Mario non ancora annunciato.

Del resto, Super Mario Bros. Wonder si è infatti rivelato un capitolo fresco e divertente (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Di base, infatti, parliamo di uno di quei videogiochi che ogni fan di Switch dovrebbe avere nella sua collezione, come vi abbiamo spiegato nella recensione dedicata.

Come riportato anche da ComicBook, quindi, Mario avrebbe ancora qualche asso nella manica, ben prima dell'uscita di Nintendo Switch 2.

Quello che l'insider non dice è di che tipo di giochi di Mario si tratterà. Non si sa se parliamo di un nuovo Mario Kart, un nuovo Mario Party, un nuovo Super Mario World, un nuovo gioco sportivo di Mario, un nuovo gioco principale di Mario in 3D o qualcosa del genere.

Le ultime informazioni sul presunto futuro dei giochi di Mario su Nintendo Switch provengono in ogni caso da Zippo, una fonte ben nota che si è anche dimostrata alquanto affidabile sia in passato che di recente.

La frase esatta usata dall'insider è: «quest'anno usciranno altri giochi di Mario non annunciati».

Nello stesso rapporto, si afferma anche che Nintendo Switch 2 è stata posticipata al 2025, il che presumibilmente esclude che uno di questi giochi sia un nuovo gioco di Mario in 3D, dato che immaginiamo che la Grande N lo tenga in caldo per il lancio della nuova console (sempre che non sia un gioco cross-gen).

È più probabile che si tratti di un qualche spin-off magari con altri personaggi, come sta per accadere con il gioco dedicato interamente a Princess Peach.

Restando in tema, sembra proprio che gli azionisti non hanno preso molto bene la notizia del presunto rinvio interno di Switch 2: Nintendo ha subito il più grande crollo in borsa in un anno.