Annunciato il nuovo Nintendo Direct: ecco data e ora

Dopo tante voci che si inseguivano, alla fine è arrivata l'ufficialità: Nintendo ha fatto sapere che manca pochissimo al prossimo Nintendo Direct, che non sarà però dedicato alle sue produzioni.

Avremo invece un Partner Showcase, ossia un Direct dedicato alle produzioni di terze parti in arrivo su Nintendo Switch. E non dovremo affatto aspettare a lungo: l'appuntamento è stato fissato per le ore 15.00 italiane di mercoledì 21 febbraio.

È stato già anticipato, come diffuso da Nintendo Italia, che l'evento in streaming avrà una durata di circa 25 minuti e coinvolgerà giochi che vedremo arrivare sulla console ibrida nel corso della prima metà del 2024.

Di seguito, il comunicato ufficiale completo diramato da Nintendo sui suoi canali social:

«È in arrivo un nuovo #NintendoDirect: Partner Showcase! Guardalo su YouTube dalle 15:00 del 21/02 per scoprire circa 25 minuti di informazioni sui giochi per #NintendoSwitch di terze parti in arrivo nella prima metà del 2024».

Come di consueto, sarà possibile seguire la trasmissione in diretta sui canali di Nintendo Italia. Noi di SpazioGames ci occuperemo di dare copertura alle notizie di maggior rilievo e, come consuetudine, proporremo il riepilogo di tutte le novità che saranno svelate.

Vedremo se l'appuntamento con questo Direct sarà anche il momento per il possibile arrivo di titoli Xbox su Switch, dopo che Phil Spencer solo pochi giorni fa ha aperto la porta allo sbarco di quattro produzioni first-party di Microsoft anche su ulteriori console.

Per ora, la certezza è che Switch sembra tutt'altro che pronta alla pensione: vedremo ora quali altri giochi si aggiungeranno alla sua già titanica libreria nel corso della prima metà dell'anno. L'appuntamento, lo abbiamo visto, è praticamente dietro l'angolo.