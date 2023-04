Nintendo, al via una serie di sconti a tema Super Mario

Super Mario Bros. – Il Film, l’attesa pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, sta per arrivare in tutti i cinema italiani, tanto che la Grande N ha deciso di dare il via a un bel po’ di sconti a tema dedicati al personaggio.

Il progetto con Chris Pratt e ispirato alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) metterà in scena Mario, Luigi, Peach e Donkey Kong, oltre a tanti altri personaggi diventati iconici.

Mentre già si parla del sequel, è ora il momento di recuperare alcune chicche dedicate all’idraulico, proposte a prezzi ribassati tra una manciata di ore.

Come riportato sui canali social della Casa di Kyoto, per festeggiare il lancio del film nelle sale Nintendo sta per dare il via a tanti sconti a tema Super Mario.

Una prima ondata di sconti partiranno infatti il prossimo 5 aprile 2023, sebbene al momento Nintendo non ha ancora rilasciato informazioni precise su quali giochi saranno in sconto.

Il post Twitter ufficiale anticipa però quali potrebbero essere i giochi al centro di questi saldi, tra cui segnaliamo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, passando per Super Mario Maker 2.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

Jump into the adventures of Mario with the #SuperMario sale! The first wave of discounts – including #SuperMario3DWorld + #BowsersFury, #SuperMarioMaker2 and more – starts 05/04, with more to come from 20/04.

Bookmark the sale now: https://t.co/CnJ9dMWp0h pic.twitter.com/LIKKcqAPLL

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 3, 2023