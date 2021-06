LEGO Super Mario: arriva Luigi (e c’è una sorpresa)

A marzo dello scorso anno, è arrivato l’annuncio ufficiale per LEGO Super Mario, il nuovo gioco interattivo dedicato al personaggio Nintendo più celebre di sempre.

Grazie a questo oggetto da collezione dedicato al celebre idraulico, abbiamo potuto accumulare le classiche monete durante i livelli nel set, percorrendo ‘dal vivo’ i livelli e interagendo con essi, in un gioco che non è apparso come il tradizionale set di mattoncini.

Ora, l’offerta del mondo del mitico Mario si amplia con l’arrivo di suo fratello Luigi, che introdurrà nel mondo LEGO tante nuove funzioni inedite pensate anche per due giocatori.

LEGO Super Mario Avventure di Luigi – Starter Pack conterrà infatti tutto il necessario per iniziare a giocare senza troppi problemi.

Il nuovo prodotto permetterà infatti di essere affiancato a un LEGO Mario per vivere avventure in modalità cooperativa.

Basterà infatti connettere LEGO Luigi o LEGO Mario attraverso il classico sistema Bluetooth per prendere parte a livelli creativi specifici per due giocatori.

Assieme a un amico potremo infatti completare sfide speciali in co-op, oppure scontrandosi uno contro l’altro, in modalità competitiva.

Il set LEGO Super Mario Avventure di Luigi – Starter Pack sarà in ogni caso acquistabile a partire dal 1 agosto di quest’anno. Tutte le informazioni sul precedente LEGO Super Mario le trovate qui.