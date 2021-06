Summer Game Fest anticipa il primo annuncio, è la nuova IP di un big

Summer Game Fest ha già anticipato il suo primo annuncio, e proviene da uno studio da anni al top dell’industria.

Lo studio in questione altri non è che Gearbox Software, il team di sviluppo dietro il recente e apprezzato Borderlands 3.

L’evento sarà condotto e prodotto come da tradizione da Geoff Keighley, e questa volta avrà una serata di gala in stile conferenza E3.

Si tratterà di fatto del primo appuntamento estivo nella settimana dell’E3 2021, bella piena di conferenze similmente agli anni pre-COVID anche se solo in digitale.

Prepare for the reveal of a new adventure from @GearboxOfficial and @2K during #SummerGameFest Kickoff Live on June 10! 🔥 https://t.co/tw2vk3KytM pic.twitter.com/lVmqBN8b8b — Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021

L’annuncio riguarda «una nuova avventura targata Gearbox e 2K», come suggerito dal sito teaser rilanciato da Keighley sui suoi social.

Il sito teaser usa quella che sarà la tagline della presentazione, “Be Chaotic, Be Great”, ed è già disponibile in Italiano.

L’invito è ad assistere «all’anteprima il 10 giugno alle ore 20:00», esattamente quando si terrà «l’evento di apertura del Summer Game Fest».

The name of the new Gearbox game, Wonderlands, is referenced in the CSS file of the teaser website https://t.co/F0y5vM1yH5 — Nibel (@Nibellion) June 7, 2021

Naturalmente, non manca un countdown, che in questo momento segna 3 giorni e 3 ore, in vista del reveal.

Mentre l’oggetto del teaser resta ancora sotto chiave ufficialmente, abbiamo già i primi indizi su cosa potrebbe essere.

Nel codice del sito, infatti, è stato quello che dovrebbe essere il titolo del nuovo gioco di Gearbox: Wonderlands.

Un nome inaspettatamente vicino a Borderlands, di cui a questo punto potrebbe essere uno spin-off di qualche tipo.

Questo spiegherebbe come mai l’etichetta di Randy Pitchford stia ancora collaborando con 2K Games, anziché ricorrere alle label della nuova proprietà.

Com’è noto, 2K Games (parte di Take-Two Interactive) resterà il publisher dei prossimi capitoli di Borderlands e affini per il futuro.

Una sorte che avrebbe potuto essere differente, se consideriamo che all’acquisizione di Gearbox si sarebbe interessato anche un altro gigante.