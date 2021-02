Gearbox, dev di Borderlands, stava per essere acquisito da un altro colosso

Lo scorso mercoledì, Gearbox Software è stata acquisita da Embracer Group per la somma (notevole) di ben 1.3 miliardi di dollari.

La compagnia svedese dietro THQ Nordic e Koch Media ha acquisito, dalla fine del 2019 ad oggi, 23 studi di sviluppo, tra cui team più piccoli come due realtà italiane (tra cui Milestone), Tarsier Studios (Little Nightmares), 4A Studios (Metro) e Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance), e a quanto pare non era la prima a essersi interessata allo sviluppatore di Borderlands.

A gennaio, l’insider di Microsoft Brad Sams aveva scherzato sul fatto che la società avrebbe desiderato fare altre grandi acquisizioni nel 2021. Sams non ha (ovviamente) rivelato quali sarebbero state quelle acquisizioni, ma a quanto pare vi era la concreta possibilità che fosse proprio Microsoft la predestinata a mettere le mani sopra Gearbox Software.

Tuttavia, sembra che il Colosso di Redmond abbia rinunciato all’acquisizione dello sviluppatore (o che, magari, non abbia superato l’offerta di Embracer Group). Sams ha reagito alle notizie sull’acquisizione di Gearbox Software affermando che Microsoft era davvero interessata all’acquisizione di Gearbox, ben oltre la semplice speculazione.

Considerando la popolarità del franchise di Borderlands, l’acquisizione di Gearbox Software da parte di Microsoft sarebbe stata una notizia realmente sorprendente, specie a seguito dell’acquisizione di Bethesda e ZeniMax.

Ad oggi non è chiaro a questo punto perché il (potenziale) accordo tra Microsoft e Gearbox Software non sia andato a buon fine, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Borderlands 3, uscito nel 2019, lo abbiamo analizzato nella nostra recensione dedicata. Potete recuperarlo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità. Tra le serie curate da Gearbox troviamo anche Brothers in Arms, Aliens: Colonial Marines, Duke Nukem Forever, e il fu Battleborn.