Suikoden HD Remaster è il ritorno che i fan aspettavano, nelle nuove immagini comparative

Durante il Tokyo Game Show 2022 è arrivato un grande annuncio a sorpresa da Konami: i primi capitoli di Suikoden stanno ufficialmente tornando con nuove edizioni HD Remaster.

La casa di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo in sconto su Amazon) non aveva rilasciato nuovi episodi del franchise da oltre 10 anni, con l’ultimo capitolo riservato esclusivamente al mercato giapponese: si tratta dunque di un ritorno particolarmente atteso.

L’annuncio ufficiale ha dunque svelato Suikoden I & II HD Remaster: i primi due episodi della serie saranno riconvertiti per gli standard di ultima generazione in un unico pacchetto, disponibile dal 2023 su PS4, Xbox One, Switch e PC.

Dopo aver già svelato in anteprima uno spunto del gameplay, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare più da vicino le differenze con il primo capitolo di Suikoden, uscito su PlayStation nell’ormai lontano 1995.

Le nuove immagini comparative ci mostrano l’edizione originale e rimasterizzata a confronto, mostrandoci che Suikoden I & II HD Remaster non è un semplice port, ma una versione rivisitata e migliorata dei primi capitoli.

Here is a before and after shot of Suikoden I&II HD Remaster in development compared to the original PlayStation version from 1995!

The completely redesigned graphics allow players to fully immerse themselves in the world and storyline.#Suikoden pic.twitter.com/F1wHGAByMO

