Suikoden tornerà davvero, ora è ufficiale: Konami svela trailer e gameplay

Aggiornamento ore 09.56: Pochi istanti fa è arrivato anche l’annuncio delle versioni internazionali: l’edizione rimasterizzata includerà a sorpresa anche il secondo capitolo della serie!

Il titolo completo sarà Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars e uscirà ufficialmente nel 2023. Confermate anche le piattaforme d’uscita: l’edizione rimasterizzata sarà disponibile su PC (via Steam), PS4, Xbox One e Switch.

Articolo originale: Dopo le indiscrezioni arrivate nelle scorse settimane, è arrivato l’annuncio ufficiale di Konami con tanto di trailer ufficiale: Suikoden è davvero pronto a tornare, con una nuova edizione rimasterizzata.

Genso Suikoden HD Remaster sarà dunque una rivisitazione del primo storico capitolo della saga JRPG: l’annuncio è arrivato durante il Tokyo Games Show 2022 e dovrebbe essere il gioco a sorpresa previsto dalla casa di Metal Gear Solid (potete recuperare il quinto capitolo della saga stealth in sconto su Amazon).

I primi indizi erano arrivati poche settimane fa, dopo un misterioso rinnovo del marchio a pochi giorni di distanza dall’inizio dello show: pur non essendo un nuovo capitolo originale, si tratta di un grande ritorno per una delle saghe più amate di sempre.

Al momento non sappiamo quando sarà disponibile, né le piattaforme previste per l’uscita, anche se è plausibile immaginare una release almeno sulle console di ultima generazione.

In aggiunta al primo trailer di presentazione, che potete visualizzare voi stessi in apertura, Konami ha anche mostrato un breve catturato del gameplay direttamente dal Tokyo Game Show 2022.

Attualmente il tutto è stato mostrato esclusivamente in lingua giapponese, ma dal gameplay è possibile osservare nuovi artwork rivisitati e uno stile grafico nostalgico che farà certamente felici i fan storici di Suikoden:

Attualmente non abbiamo a disposizione ulteriori dettagli su cosa aspettarci da questa edizione rimasterizzata del primo capitolo, che per molti fan storici si tratta, con molta probabilità, di un sogno realizzato.

L’ultimo capitolo della serie venne infatti rilasciato nel 2012 esclusivamente in Giappone, anche se alcuni fan dedicati sono riusciti recentemente a tradurlo anche in lingua inglese: l’augurio è che questa rimasterizzazione possa davvero segnare la rinascita del franchise.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine, non appena riceveremo ulteriori novità sul lancio di Genso Suikoden HD Remaster: nel frattempo, segnaliamo che gli autori originali della serie hanno lavorato a Eiyuden Chronicle Rising, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.