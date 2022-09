In realtà, gli sviluppatori in Konami vorrebbero fare anche nuovi Suikoden

Dopo tanta attesa, gli amanti di Suikoden hanno finalmente accolto una bella notizia dal Tokyo Game Show, con Konami che ha confermato l’arrivo di Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars – anche in Occidente.

L’appuntamento è fissato per il 2023 e questa conferma arriva dopo tanti anni in cui i fan della serie si sono domandati perché Konami continui a dare la sensazione di sonnecchiare su delle saghe davvero gloriose, senza sfruttarne il fascino e il potenziale.

Chissà, però, che queste rimasterizzazioni non possano rappresentare un primo passo verso un futuro roseo per Suikoden. I suoi sviluppatori, come riferito ai microfoni di IGN USA, ne sarebbero ben contenti.

Il futuro di Suikoden, secondo gli sviluppatori

Nella cornice del Tokyo Game Show, gli autori di questi rifacimenti di Suikoden non hanno nascosto di avere una visione per cui possa esserci un futuro per il franchise, anche al di là di queste prime release che vogliono rispolverare gli episodi storici.

«Ora come ora non posso dire niente di specifico» ha raccontato il producer Yasuo Daikai, «ma noi non vogliamo affatto che questo finisca con solamente le remastered».

«Quindi, sì, mi piacerebbe continuare a realizzare altri giochi di Suikoden nel futuro. Speriamo che i nostri fan facciano il tifo per noi e che ci supportino, e che noi siamo all’altezza del nostre promesse, in modo che possiate godervi questi giochi».

È plausibile, allora, che Konami provi a tastare un po’ il terreno con queste rimasterizzazioni, prima di decidere se e quanto investire per futuri nuovi appuntamenti inediti con Suikoden.

Il franchise vide il suo debutto assoluto nel 1995 e, da allora, si è guadagnato un posto di tutto rispetto nel cuore degli amanti dei JRPG. L’uscita più recente, a oggi, risale al 2012, quando vide i natali su PSP (e solamente in Giappone) l’episodio portatile Gensō Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki – che arrivò in Occidente solo di importazione e con una localizzazione fan-made.

Il futuro, però, potrebbe essere molto diverso: un primo passo è stato fatto e rimane da scoprire quali altri seguiranno per dare un nuovo futuro a Suikoden.