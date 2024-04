PlayStation Showcase sembra pronto a tornare, con Silent Hill 2

Potrebbero esserci grandi novità in vista per i fan PlayStation: secondo il reporter e insider Jeff Grubb, pare infatti che Sony stia preparando un nuovo evento dedicato per tutti i suoi fan.

Nell'ultima puntata del podcast dedicato di Giant Bomb (via Tech4Gamers), Grubb ha infatti confermato di aver sentito parlare di un nuovo importante evento in arrivo durante il mese di maggio.

Attualmente non è chiaro se si tratti di uno State of Play o di un PlayStation Showcase, ma l'insider sembrerebbe essere propenso per questa seconda ipotesi, con un gioco in particolare che secondo lui dovrebbe rubare la scena.

Si tratterebbe del remake di Silent Hill 2 (potete prenotarlo su Amazon), che stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe ormai essere molto vicino all'uscita: un evento PlayStation potrebbe dunque essere l'occasione perfetta per svelarne la data.

In ogni caso, Jeff Grubb ha poi chiarito sul suo profilo social che la potenziale comparsa di Silent Hill 2 non significa che sarà l'unico protagonista dell'evento, né che a tutti gli effetti può essere considerata come confermata, ma solo che è un'ipotesi altamente probabile.

In ogni caso, occorre ricordare che non è la prima volta che girano voci su un nuovo evento in arrivo a maggio, il che fa sospettare che in casa Sony stiano preparando qualcosa di importante in merito.

Come sempre, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per scoprire tutte le ultime novità al riguardo: se dovesse arrivare una conferma ufficiale di un PlayStation Showcase o State of Play, vi informeremo il prima possibile.

Il tempismo sembrerebbe comunque decisamente sospetto, se consideriamo che era già emerso il 30 maggio 2024 come potenziale data di Silent Hill 2 Remake.

Considerando che sono già emersi i primi rating ufficiali, ormai l'annuncio vero e proprio sembrerebbe essere solo questione di tempo.