State of Play | Tutti gli annunci e i trailer

Se ne parlava da un po’ di settimane e alla fine le voci sono diventate realtà: Sony ha annunciato un nuovo appuntamento con il suo State of Play, che arriva proprio a ridosso del lancio di PS VR 2 (qui la nostra recensione, in caso ve la foste persa) dello scorso 22 febbraio e che promette di svelarci un po’ di novità dai titoli in arrivo in futuro su PS5 – anche per la realtà virtuale.

L’appuntamento è fissata per le ore 22.00 italiane del 23 febbraio, quando un appuntamento in streaming (che secondo fonti giapponesi dovrebbe durare circa 45 minuti totali) ci permetterà di tuffarci tra i prossimi giochi in arrivo sul mercato.

Sony ci ha già fornito qualche anticipazione: avremo circa 15 minuti dedicati a Suicide Squad: Kill the Justice League, che dovrebbero essere in chiusura all’appuntamento.

A fare compagnia al gioco firmato DC, però, avremo anche «alcuni dei giochi più attesi dei nostri partner terzi» e cinque nuovi giochi per PS VR 2.

Difficile, al momento, capire se potrebbero esserci sorprese di qualsiasi tipo: il fatto che si parli di giochi attesi dai third party potrebbe magari suggerire anche qualcosa a tema Final Fantasy XVI, ma siamo nel purissimo campo delle teorie. Considerando che il main eventer dovrebbe comunque essere Suicide Squad, è difficile pensare che Sony possa affiancare al gioco Warner altri titoli che possano rischiare di oscurarne la visibilità – ma staremo comunque a vedere.

Come di consueto, noi di SpazioGames.it seguiremo l’evento in tempo reale su queste pagine. Aspettatevi quindi le news del nostro Marcello Paolillo, mentre in questa pagina vedrete comparire via via il mio riassunto in tempo reale di quanto mostrato durante lo State of Play.

Aggiornate la pagina dopo le 22.00, quando l’appuntamento comincerà, per vedere comparire i diversi update.

State of Play (23 febbraio 2023) | Tutti gli annunci e i trailer

Ore 22.00 | È atteso l’inizio di State of Play.

The Foglands (PS VR 2)

Lo show si apre subito ricordandoci della disponibilità di PS VR 2, lanciato proprio il 22 febbraio, e mostrandoci dei giochi in arrivo per il visore – a partire da The Foglands, che mescola un’atmosfera tra mostri e horror a quella del Far West, anche nelle sonorità.

Il gioco è in uscita nel 2023.

Green Hell (PS VR 2)

Boschi pericolosi, alligatori molto arrabbiati e sopravvivenza da vivere in realtà virtuale. Vediamo il giocatore accendere dei falò, parlare alla radio come in Firewatch e cercare di procurarsi acqua potabile.

Si tratta di Green Hell, in arrivo nel 2023.

Synapse (PS VR 2)

Atmosfera decisamente più à la Control per questo gioco, dove sfodererete le vostre armi in sparatorie particolarmente animose, tra colori al neon e perfino poteri soprannaturali che permetteranno al protagonista di lanciare via i suoi nemici.

In questo caso, il gioco è Synapse e arriverà a sua volta nel 2023.

Journey To Foundation (PS VR 2)

Il trailer si apre con una citazione di Asimov, alle cui opere il gioco si ispira. Archiact ci introduce a una galassia destinata al caos e a una guerra da cui bisogna salvare l’umanità.

L’arrivo è atteso per l’autunno 2023.

Before your eyes (PS VR 2)

Skybound Games conferma l’arrivo dello splendido Before Your Eyes su PS VR 2. Se non lo avete già giocato, non posso che raccomandarvelo: non ve lo dimenticherete più – ed è la cosa migliore che possa succedervi con un videogioco.

In questo caso, l’uscita del titolo che originariamente si giocava con la webcam che leggeva i vostri occhi è attesa per il 10 marzo 2023.

Destiny 2: Lightfall

Mancano pochi giorni al suo debutto e, in un nuovo video, vediamo un po’ più da vicino Lightfall, la nuova ambiziosa espansione del sempre molto popolare Destiny 2, di casa Bungie (che, ricordiamo, è oggi sotto l’egida di Sony Interactive Entertainment dopo l’acquisizione dello scorso anno).

Tra le voci del trailer, impossibile non riconoscere il grande Lance Reddick (Sylens in Horizon). L’uscita dell’espansione, ricordiamo, è attesa per il 28 febbraio sia su PS4 che su PS5.

Tchia

Torna a farsi vedere anche Tchia, il videogioco ispirato alla Nuova Caledonia che abbiamo provato per voi qualche settimana fa.

L’adorabile e pacifica esperienza di esplorazione trova finalmente la data: arriverà il 21 marzo e sarà lanciato su PlayStation Plus. Una carrellata immediatamente successiva ci anticipa anche i prossimi arrivi in catalogo.

Humanity

Gli autori di Rez Inifnite ci presentano con un video la loro prossima opera, tra orde di persone e cagnolini che, a quanto pare, le guidano in percorsi puzzle. Sa un po’ di Lemmings, solo che stavolta ci sono le persone.

Giocando con le prospettive si deve capire come far muovere la fiumana umana, a partire da maggio 2023 (e anche su PS VR 2).

Goodbye Volcano High

Musica e illustrazioni si fanno valere all’interno di Goodbye Volcano High, che mescola anche dinamiche da visual novel – tra dialoghi e possibilità di scelta – e trova finalmente l’appuntamento con la sua release, dopo essere sparito per parecchio tempo.

Potremo vivere questa peculiare avventura dalla direzione artistica unica a partire dal 15 giugno 2023.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storms Connections

Vediamo un trailer per Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storms Connections, che mostra anche nuovi ninja in arrivo.

L’uscita è attesa per il 2023.

Baldur’s Gate III

Larian conferma il suo Baldur’s Gate III come release console! In early access su PC dal 2020, l’amato gioco di ruolo sbarcherà anche su PS5 dal 31 agosto 2023.

Possiamo dare per scontato, a questo punto, che sarà anche la data in cui vedremo la release definitiva su PC.

The Wayfinder

Torna a farsi vedere anche il gioco multiplayer online The Wayfinder, la cui beta inizia il 28 febbraio esclusivamente su PlayStation e potete candidarvi già da ora.

Street Fighter 6

Vengono presentati tre nuovi personaggi in vista della release.

Il debutto, ricordiamo, è atteso per il 2 giugno prossimo.

Resident Evil 4 Remake

C’è anche un bell’assaggio di Resident Evil 4 Remake, una delle uscite più attese del prossimo mese di marzo. Vedere Leon sfoggiare di nuovo la telecamera dalla spalla e i suoi calcioni ai ganados fa di certo un effetto non indifferente.

Il trailer ad alto contenuto di azione è particolarmente epico ed evidenzia la missione di Leon, chiamato a riportare a casa sana e salva Ashley – che anche da qui sembra molto più attiva e intraprendente. Ci viene fatto dare un assaggio minimo anche al ritorno de I Mercenari ed è confermato che presto dovrebbe arrivare una speciale demo.

Suicide Squad

Come promesso, passiamo al blocco dedicato a Suicide Squad, che sarà il main eventer della serata. Il blocco dovrebbe mostrarci 15 minuti dedicati interamente al gioco di casa Rocksteady.

Spazio, come era lecito immaginare, a tantissima azione con volti noti: non solo Harley Quinn, ma anche Wonder Woman e tanto Flash. L’uscita è attesa per il 26 maggio 2023.

Al primo trailer ad alto contenuto di azione ne segue un secondo, che ci presenta un dietro le quinte da Rocksteady – che vuole raccontare il suo Arkhamverse dal punto di vista dei cattivi, spiegandoci perché la Suicide Squad dovrà vedersela con una Justice League mai così fucked up.

Ci viene confermato che il gameplay con Harley sarà molto vivace, si sposta velocemente e può ciondolare con il suo rampino come Spider-Man nella saga omonima di Insomniac. Deadshot, di suo, è armato fino ai denti e dotato di un jetpack per spostarsi mentre brandisce pistole e fucili da cecchino.

King Shark può fare dei notevoli balzi ed è un personaggio caratterizzato da forza bruta – parliamo ovviamente di un tank. Lo scontro ravvicinato è molto forte, nei suoi panni. La squadra, infine, si completa di Captain Boomerang.

Tutte le missioni sono progettate per essere completate da 1 a 4 giocatori. Se volete, quindi, potete giocare anche in cooperativa, oppure andare avanti semplicemente da soli, per la vostra strada. Ovviamente, Rocksteady spera che possiate giocare anche in co-op, per avere davvero la sensazione di essere la Suicide Squad, tutti insieme.

Il gioco sarà supportato anche dopo il lancio, con nuovi personaggi, missioni e armi, anticipano gli autori. Le microtransazioni includeranno solo contenuti estetici.

Ore 22.44 | Lo State of Play è ufficialmente terminato!