PlayStation VR 2 sarà retrocompatibile? Ecco la risposta di Sony

Mentre la generazione di Sony continua con PlayStation 5, in molti si sono chiesti quali sarebbe stato il futuro della realtà virtuale, e la risposta è arrivata con PlayStation VR 2.

Pur non rappresentando un vero e proprio successo completo, la precedente versione del visore ha comunque dimostrato la possibilità di creare una tecnologia del genere ad un prezzo più accessibile.

Sappiamo già che PlayStation VR 2 non sarà compatibile con PlayStation 4, e rappresenterà quindi un’esclusiva totale dell’attuale generazione di Sony.

Così come il primo titolo in esclusiva, Horizon Call of the Mountain, spin-off dell’avventura di Aloy che uscirà solo in verisone VR.

Ma, proprio perché c’è stata già una precedente versione del visore, non sappiamo ancora se PlayStation VR 2 sarà retrocompatibile con i giochi già usciti.

I giocatori potranno godere di display OLED in 4K HDR, con un field-of-view a 110 gradi, frame rate da 90/120Hz e foveated rendering, una tecnologia che consentirà a PS VR2 di renderizzare con una qualità maggiore solo le aree su cui il nostro sguardo sarà effettivamente concentrato, riducendo il carico di lavoro e consentendo una maggiore immersione nel mondo di gioco.

Tutto questo potrà essere fatto anche con i giochi già pubblicati per PlayStation VR? La risposta non è chiara.

Un rappresentante di Sony è stato interrogato sulla questione da parte di Stephen Totilo di Axios, ma senza ricevere una risposta precisa al riguardo.

I asked Sony if PSVR2 would be out in 2022 and if it'll be backwards compatible with PSVR titles (something many people asked me to ask them yesterday). Neither was addressed yesterday.

Sony PR says they have nothing further to announce at the moment. So stay tuned…

— Stephen Totilo (@stephentotilo) January 5, 2022