Street Fighter 6, questa cover fanmade del gioco fa impallidire Capcom

Street Fighter 6 farà il suo esordio nel 2023 dopo una lunga attesa, ma non senza la sua dose di polemiche.

Tornerà se non altro a rinvigorire una saga, che potete anche portare sui vostri tavoli con il nuovo boardgame che trovate su Amazon, che con il quinto capitolo ha vissuto alti e bassi.

Ma, intanto, la cover di Street Fighter 6 ha fatto discutere enormemmente la community che non ha apprezzato lo stile della copertina.

Capcom ha provato a trovare una soluzione ma, per ora, ciò che è stato proposto non riuscirà ad accontentare tutti i giocatori.

Ma c’è chi ha pensato a dare la propria interpretazione di quella che potrebbe essere la boxart di Street Fighter 6 e, francamente, il risultato è ottimo.

Su Twitter è infatti apparsa una copertina disegnata da Matt McMuscles, content creator appassionato di gaming e di grafica digitale, che ha proposto il “suo” titolo.

SF6 BOXART! Here's the finished product! The point of this exercise was to show that you can stay within modern marketing trends while still tapping into the attitude of a given game (instead a single fighter on a plain background, which does a disservice)#StreetFighter #SF6 pic.twitter.com/bdQ58YUZzt

— Matt McMuscles – Hungry Wolf Back on The Prowl! (@MattMcMuscles) December 21, 2022