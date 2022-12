I fan di Street Fighter 6 sono inferociti per… la copertina del gioco

Nel corso dei The Game Awards di venerdì c’è stato spazio anche per Street Fighter 6, dato che abbiamo appreso – come riferito nel nostro ricchissimo recap – che il nuovo picchiaduro firmato Capcom arriverà ufficialmente il 2 giugno 2023. Se la notizia ha fatto felici gli amanti della storica saga, c’è da notare che c’è un altro dettaglio che invece li ha messi sul piede di guerra: la copertina del gioco.

Sappiamo che gli amanti dei giochi in formato fisico amano collezionarli ed esporli, soprattutto quando fanno parte di una saga leggendaria. E, a quanto pare, non sono poi tanti gli amanti di Street Fighter che smaniano all’idea di aggiungere alla loro personalissima collezione la boxart presentata per il nuovo episodio.

Come evidenziato su ResetEra, su Twitter non sono mancati i commenti molto perplessi, che addirittura invitavano Capcom a realizzare una nuova boxart, un po’ come fatto per il film di Sonic, dopo il feedback degli appassionati. In un sondaggio sul forum, il 32,5% dice che «ammazzerei Luke con le mie mani», in merito al personaggio scelto come protagonista della boxart. Il 36,9%, non a caso, afferma che tutto questo sia «il film di Sonic delle boxart».

La boxart della discordia per Street Fighter 6

Molti giocatori segnalano di non essere convinti dallo stile, altri proprio dalla presenza di Luke Sullivan in copertina – che abbiamo imparato a conoscere nel capitolo precedente e che a quanto pare non è popolare come Capcom riteneva.

«Non lo faccio spesso, ma chiedo gentilmente a Capcom di cambiare questa cover, Street Fighter 6 sarà un ritorno di alta qualità per la serie e questa non può essere la copertina di quel momento», scrive la content creator Suzi Hunter.

I don't do this much, but I'm asking Capcom very politely and to CHANGE THIS COVER. Street Fighter 6 is going to be a return to high quality for this series. THIS CANNOT BE THE COVER TO THAT MOMENT. DO ANYTHING ELSE PLEASE, CAPCOM. PLEASE. pic.twitter.com/89M00fMGbe — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) December 10, 2022

Dello stesso avviso anche Matt McMuscles, del popolare canale YouTube omonimo, secondo il quale «nell’epoca di Street Fighter IV ne abbiamo avute alcune un po’ così, ma posso dire serenamente che questa sia la peggior copertina della storia di Street Fighter».

Considerando le migliaia di like che i diversi content creator (ce ne sono anche altri, li trovate qui) hanno ottenuto esprimendo le loro perplessità, emerge come il pensiero sia particolarmente condiviso nella community di Street Fighter. Difficile, a questo punto, pensare però che Capcom sia intenzionata a modificare materiali promozionali e asset già pronti per il lancio del gioco – anche perché, legittimamente, il publisher potrebbe invece essere molto soddisfatto della boxart, al contrario dei fan, e volerla portare fino al debutto.

Al di là delle questioni estetiche, ricordiamo che il gioco arriverà su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Qualche settimana fa il nostro esperto di picchiaduro, Silvio Mazzitelli, lo ha provato da vicino: trovate qui tutte le sue impressioni a riguardo, in attesa del debutto.