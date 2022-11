Street Fighter 6 ora vi farà vincere premendo “tasti a caso”, letteralmente

Il primo istinto di chiunque si sia approcciato per la prima volta a un picchiaduro è stato — con molte probabilità — di premere tasti a caso per scoprire come giocare: Street Fighter 6 sembra voler tenere conto anche di questa mentalità, annunciando una modalità per rendere l’esperienza più accessibile anche a chi non mastica il genere.

Per il successore del quinto capitolo (trovate la Champion Edition in sconto su Amazon), Capcom intende riuscire a coinvolgere il maggior numero di utenti possibili, permettendo di riuscire a vincere partite anche per quei giocatori che stanno semplicemente provando a premere tasti a caso.

Una video anteprima di Game Informer (via DualShockers) ha infatti svelato il cosiddetto sistema di «Controlli Dinamici», utilizzabile soltanto per il gameplay in locale e che lascerà l’IA decidere come proseguire al meglio le vostre azioni per realizzare spettacolari combo.

Questo significa che i principali pulsanti di attacco diventeranno semplicemente automatici: basterà semplicemente premerli, anche “a caso”, e sarà lo stesso gioco a stabilire il migliore approccio da eseguire.

Come potete osservare voi stessi nella seguente clip video con il game director e il producer, il sistema di controllo ci permetterà di giocare perfino senza mai toccare la levetta analogica: per la prova è stato utilizzato Luke che, premendo semplicemente i pulsanti di attacco, è riuscito a battere un Ryu avversario molto facilmente.

Exclusive first look at Street Fighter 6's Dynamic Controls, a new local-only control option meant to help button mashers excel Read/watch: https://t.co/RRojOohvYn pic.twitter.com/W2N6aG1I8H — Game Informer (@gameinformer) November 8, 2022

Questo è possibile proprio grazie alle scelte realizzate dalla IA, che stabilirà il tipo di attacco in base a ogni situazione: ad esempio, se il vostro avversario è distante tenderà a preferire l’utilizzo di proiettili, altrimenti preparerà per voi attacchi ravvicinati. Ciò conferma la grande volontà del team di rendere il titolo accessibile davvero per tutti i giocatori, anche se probabilmente non mancherà qualche controversia da parte di alcuni utenti più competitivi.

Va però sottolineato che questo approccio non è pensato per una mentalità competitiva ed è già stato confermato che sarà disattivato per le modalità online, il che potrebbe essere semplicemente un buon incentivo per spingere anche gli amici spaventati dalla complessità dei picchiaduro a fare una partita insieme a voi.

Questo significa che i controlli dinamici saranno utilizzabili soltanto nelle modalità in locale e che — comprensibilmente — dovrebbero essere banditi del tutto dai tornei ufficiali. Una feature dunque da non prendere estremamente sul serio, ma pensata semplicemente per divertirsi: non ci resta che attendere il lancio di Street Fighter 6 per scoprire più da vicino come sarà effettivamente implementata.

A tal proposito, ricordiamo che non è ancora chiaro quando sarà ufficialmente disponibile il sesto capitolo della saga, anche se stando alle ultime informazioni potrebbe non essere disponibile prima del prossimo aprile.

Se siete curiosi di scoprirne di più sul nuovo attesissimo picchiaduro, vi abbiamo raccontato nel dettaglio le nostre prime impressioni con la closed beta di Street Fighter 6, dopo aver passato moltissime ore di gioco.