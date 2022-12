Street Fighter 6 e il caso della cover “orrenda”: Capcom ha la soluzione (ma non per tutti)

Nelle ultime ore ha fatto discutere molto il “caso” della cover di Street Fighter 6, particolarmente distante dalle box art realizzate per la serie di Capcom e che ha sollevato numerose polemiche all’interno della community della saga picchiaduro.

Il lavoro non viene infatti ritenuto all’altezza delle versioni precedenti e non riuscirebbe a raggiungere, sempre secondo i fan, lo standard qualitativo del precedente capitolo (potete fare voi stessi un confronto con la Champion Edition di Street Fighter V, disponibile su Amazon), arrivando addirittura a creare una polemica che, ricordando che si tratta solo di una boxart, ha raggiunto dimensioni particolarmente sorprendenti.

I fan non hanno infatti nascosto tutta la loro rabbia nei confronti di una cover definita “orrenda” e che mostra il nuovo protagonista Luke con un look decisamente controverso, al punto da aver chiesto a Capcom di cambiare la copertina del gioco il prima possibile.

Non è la prima volta che il nuovo look di Street Fighter 6 genera polemiche: ricorderete infatti il clamoroso caso del logo iniziale che sembrava essere stato comprato per soli 80 dollari, poi modificato dopo le numerose polemiche in rete.

La cover della discordia.

Per rendere meglio l’idea dell’incredibile portata causata dalle discussioni, ci basta segnalarvi che perfino il doppiatore di Luke ha deciso di dire la sua, proponendo anche una sua divertente versione della copertina del sesto capitolo.

Voice Actor of Luke in SF6 here. I’ve read your comments.. I drew my own cover art concept pic.twitter.com/xXRR8X3f8d — Aleks Le (@AleksLeVO) December 12, 2022

Sembra però che Capcom sia consapevole che non tutti i fan — per essere generosi — hanno gradito l’ultima boxart: come riportato da Siliconera, il publisher ha dunque proposto alcune cover alternative in collaborazione con alcuni store.

Purtroppo, al momento l’iniziativa è però valida soltanto in Giappone: acquistando la propria copia da Amazon Japan si potrà ricevere una cover alternativa raffigurante Chun-Li e Guile, mentre il retailer Geo offrirà una variante con Jamie e Juri.

Vale la pena di sottolineare che le nuove cover raffigurano anche nuovi font per il logo di Street Fighter 6, ora molto più somigliante agli standard adottati precedentemente per la serie.

Il publisher sembra dunque pienamente consapevole che la nuova boxart ha causato non pochi malumori nello zoccolo duro della fanbase, ma attualmente non sappiamo se siano previsti bonus simili anche per il mercato italiano o se l’iniziativa sia destinata a restare per il solo mercato giapponese. I fan non possono dunque fare altro che incrociare le dita e attendere ulteriori novità.

Ricordiamo che Street Fighter 6 uscirà ufficialmente il 2 giugno 2022: l’annuncio è arrivato con un nuovo trailer ai The Game Awards 2022, ma era già stato anticipato da un leak di PlayStation Store poche ore prima.