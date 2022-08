Stray e Spyro si uniscono nella mod perfetta per gattari nostalgici

Stray e Spyro sono una combo potenzialmente letale, soprattutto per i gattari nostalgici appassionati del mondo Sony PlayStation, in particolare.

Spyro era già tornato con una trilogia di recente, in una collection che trovate su Amazon e che ha dato un pizzico di gioca ai giocatori più attempati.

Di Stray si è parlato molto, in tanti modi differenti, e i giocatori ci stanno mettendo tantissima passione anche creando le prime no hit run del gioco.

Un gioco che ha conquistato davvero tutto, anche Shuhei Yoshida, che non ha resistito nel mostrare la sua partita al gioco del micio cyberpunk.

Stray ha come protagonista l’ormai iconico gattino rosso, ma qualcuno ha pensato che potesse essere meglio mettere Spyro come protagonista.

Il draghetto viola simbolo, tra gli altri, dell’era PlayStation è al centro di una mod pubblicata di recente, come riporta PC Gamer.

Il modder MrMarco1003 ha creato questo crossover nostalgico scambiando semplicemente il modello del gattino di Stray con quello di Spyro.

Per quello che si vede dalle immagini, il lavoro fatto dalla mod per PC (che trovate a questo indirizzo) è davvero sorprendente.

Sembra quasi una skin ufficiale da sbloccare come contenuto aggiuntivo, per quanto è ben fatta.

MrMarco1003 è per altro un affezionato di Spyro (un po’ lo si poteva intuire forse) perché ha più volte sostituito il draghetto viola come protagonista di tanti altri giochi da Kingdom Hearts II Final Mix a… Resident Evil 3.

A proposito di mod, qualcuno ha fatto un lavoro inverso: inserire il gattino di Stray all’interno di Grand Theft Auto V, ovviamente.

Per i veri nostalgici delle vecchie generazioni PlayStation, prendetevi un attimo per godere dell’autunno del 2001: un periodo d’oro per le uscite su PlayStation 2.