Stray ha già la sua prima “no hit run”, ed è strepitosa

Tra le tante imprese videoludiche le no hit run sono forse tra le più affascinanti, e Stray ha già la sua ad opera di un giocatore molto allenato.

Il titolo con protagonista il gatto cyberpunk è stato così amato da riuscire a diventare un gioco più atteso di God of War, con buona pace di chi sta aspettando il sequel su Amazon, tanto è stata la curiosità intorno al gioco.

Su Steam, infatti, il gioco del micio ha suscitato più scalpore della versione PC del titolo Santa Monica Studio.

E tra le imprese dei giocatori la più recente è accademica, se così possiamo dire, perché qualcuno ha decifrato il linguaggio segreto all’interno del gioco.

Nonostante Stray possa non sembrare esattamente il tipo di gioco hardcore in cui cimentarsi in una no hit run, qualcuno l’ha realizzata.

Come riporta Kotaku, lo youtuber Hayate Bahadori ha passato ore e ore a esercitarsi perfezionando un modo per battere il gioco senza subire danni o morire.

E ce l’ha fatta, dopo quasi 20 ore di prove e tentativi vari, a portare a termine la sua partita con il micino completamente illeso.

Ecco la performance felina:

Il problema più grande del gioco, secondo Bahadori, sono gli Zurk. Sono tanti e spesso difficili da schivare. Tanto che la prima parte del suo addestramento è stata dedicata proprio ad imparare i comportamenti di questi nemici.

In particolare nelle cosiddette “Zurk Run”, ovvero delle zone in cui bisogna schivarne tantissimi, e tutte e tre le volte hanno causato problemi alla partita record.

Poiché la maggior parte di Stray è priva di pericoli, sono queste Zurk Run l’ostacolo principale per battere l’intero gioco, senza danneggiare un solo pelo sulla testa del gatto.

Parlando di no hit run, un’altra impresa notevole è quella di Elden Ring dove sì, è possibile completarlo senza mai farsi colpire.

A proposito di imprese folli, invece, c’è chi ha ovviamente inserito Stray all’interno di Grand Theft Auto V con una mod che non poteva mancare.