Shuhei Yoshida non resiste al gatto: arriva il suo video walkthrough di Stray

Era lecito aspettarsi che, con la sua idea di farci vestire i panni di un gatto, Stray avrebbe fatto parecchio parlare di sé: non c’è nessun modo migliorare di far parlare di sé che includere gattini, lo sanno tutti.

Il gioco firmato da BlueTwelve, disponibile dallo scorso 19 luglio su PC, PS4 e PS5, è sotto l’ala protettrice di Shuhei Yoshida, il veterano di casa PlayStation oggi alla guida di PlayStation Indies Initiative.

Il dirigente di Sony è così protagonista di una nuova rubrica dei canali ufficiali della compagnia, dove lo vediamo impegnato in dei gameplay walkthrough proprio per mostrare da vicino gli indie che adocchia e vuole portare su PS4 e PS5.

Il video, che potete vedere in embed nell’articolo, vede Yoshida in compagnia del producer del gioco, Swann Martin-Raget, e di Sarah Carlos, content creator conosciuta come Snaxan e molto seguita sul suo canale personale.

I tre si avventurano così nel mondo cyberpunk di Stray, mentre il producer racconta a Snaxan e Yoshida alcune curiosità su come il gioco sia nato.

Nei giorni scorsi vi avevamo già svelato a nostra volta alcune curiosità: tra tutte, i veri gatti utilizzati come riferimento per animare il protagonista senza nome di Stray, ma anche il fatto che i gatti del mondo reale rimangano incuriositi davanti alla TV mentre giocate.

Il nostro Domenico Musicò ha preso in analisi il gioco nella sua video recensione, dove abbiamo premiato la produzione di BlueTwelve con una valutazione assolutamente positiva – complici l’intrigante direzione artistica e la capacità del gioco di veicolare dei messaggi non banali in modo intelligente.

Di contro, è vero che la struttura ludica di per sé è piuttosto limitata per tutta la durata dell’avventura, che rimane comunque godibile e – per ovvi motivi – adorabile.

Stray è anche disponibile su PlayStation Plus, a patto che abbiate almeno il livello Extra (il secondo, che trovate su Amazon) dell’abbonamento, quello che include i giochi on demand. Per orientarvi tra le diverse opzioni per Plus c’è sempre la nostra guida dedicata.