Stray in GTA V è pura follia felina (e vi farà dimenticare GTA 6)

Stray, il titolo con protagonista un simpatico felino, è il videogioco finito sulla bocca di tutti, ovviamente per una serie di motivi assolutamente validi.

Il titolo di Annapurna Interactive – che ha da poco surclassato su PC anche God of War – è infatti al momento giocato (e apprezzato) da un gran numero di giocatori in tutto il mondo.

Del resto, anche nella nostra recensione del gioco, vi abbiamo spiegato tutte le particolarità di un titolo sicuramente molto originale, nonostante qualche difetto qua e là.

Ora, come scovato su YouTube, qualcuno ha deciso di “trasformare” (se così possiamo dire) il celebre GTA V in Stray, innestando un protagonista felino davvero molto particolare.

Il video, realizzato dal canale ‘Memestrello’, mostra infatti un gatto di colore arancione in tutto e per tutto simile al protagonista di Stray seminare il panico tra le strade di Grand Theft Auto V.

Lo vediamo infatti inseguito dalla polizia, alla guida di un auto, una bicicletta e persino di una sedia a rotelle, mentre commette crimini e vandalismi di ogni genere, generando così totale caos tra la popolazione.

Da notare anche la sequenza in cui vediamo il gatto in sella a mucca, per un risultato davvero esilarante e che vi rimarrà impresso per molti giorni.

Potete ammirare il (folle) video poco più in basso, della durata di circa un minuto:

Parlando sempre di Stray, avete letto anche che i fan si stiano già sbizzarrendo con mod di vario genere, alcune delle quali realmente esilaranti (come quella che trasforma il protagonista in un cane)?

Ma non solo: a quanto pare Stray piace anche ai veri gatti in carne e ossa, i quali sono diventati un vero e proprio tormentone sui canali social media di tutto il mondo, in concomitanza con il lancio del gioco sui vari store digitali.

Infine, nel mondo di Stray c’è un linguaggio cifrato che viene usato molte volte, e qualcuno l’ha decifrando scoprendo ogni segreto.