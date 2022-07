Stranger Things, c’è un easter egg di Resident Evil che nessuno ha notato

Stranger Things e Resident Evil condividono sicuramente una certa attenzione per la narrativa horror, ma non ci sono collegamenti ufficiali.

La saga di Capcom ha ispirato tantissimi prodotti, e per questo motivo stanno tornando anche con numerosi remake (che trovate su Amazon).

Anche se l’ultima serie di Netflix ispirata al videogioco Capcom non è stata un granché, qualcuno l’ha definita un vero disastro e gli preferisce un tabellone 3D.

Ma nonostante ciò ha battuto Stranger Things, visto che l’ultima serie di Resident Evil è tra gli show più popolari della piattaforma di streaming.

Questo fil rouge tra i due franchise sembra essere ancora più forte nella quarta stagione di Stranger Things, in cui qualcuno ha trovato un riferimento al primo Resident Evil.

Prima di proseguire vi confermiamo che parleremo dell’ultima stagione del popolare show di Netflix ambientato negli anni ’80 quindi, se ancora non avete completato la visione della stagione, sappiate che potrete incappare in pesanti spoiler.

L’easter egg è stato riportato da Twinfinite e, dopo averlo visto, effettivamente non possiamo non pensare che sia in qualche modo anche minimamente voluto.

Per prima cosa, nell’ultima stagione di Stranger Things il gruppo dei ragazzi esplora la villa che ospitava Vecna quando era un essere umano e, a ben vedere, la similitudine con la Villa Spencer del primo Resident Evil si nota.

Guardate qui:

Immagine: Twinfinite

E se non bastasse la somiglianza delle due mansion, date un’occhiata alle due coppie più interessanti dei due giochi.

Ci riferiamo a Jill e Chris di Resident Evil e Robin e Steve di Stranger Things:

Sono fin troppo simili nel vestiario per non pensare che i protagonisti della serie Netflix non si siano voluti ispirare agli agenti STARS. Il berretto di Jill e Robin, così come il gilet di Steve e Chris (con tanto di tasca per il coltello) non sono elementi casuali.

Considerato anche che i Fratelli Duffer, creatori della serie, sono cresciuti tra gli ’80 e ’90, è altamente probabile che abbiano voluto omaggiare uno dei videogiochi più famosi della storia.

In attesa di avere una conferma dai creatori dello show, godetevi anche questo crossover epico tra Stranger Things e… Animal Crossing.

Per quanto riguarda Resident Evil, invece, la mastodontica Lady Dimitrescu è diventata giocabile nel nuovo DLC di Village: guardate qua.