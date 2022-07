Resident Evil di Netflix è un “disastro”, ma intanto ha battuto anche Stranger Things

La nuova serie di Resident Evil su Netflix non sembra aver riscontrato il favore di pubblico e critica, ma questo non ha impedito al nuovo show di rivelarsi un incredibile successo sulla piattaforma streaming.

La serie è stata infatti oggetto di forti critiche per non essere, secondo i fan, neanche lontanamente somigliante al popolare franchise horror di Village (che potete acquistare su Amazon in consegna rapida), ma evidentemente la curiosità di vedere all’opera il nuovo show deve essere stata particolarmente elevata.

Anche nella nostra recensione dei primi episodi vi abbiamo raccontato che la serie ha davvero poco a che vedere con Resident Evil, ma si tratta solo di uno dei tanti aspetti che ha scatenato le ire del pubblico che lo ha eletto a una delle peggiori serie televisive di sempre tratte da un videogioco, chiamandolo perfino «un disastro».

Tuttavia, secondo quanto riportato da GamesRadar+, al momento Netflix non può certo lamentarsi della reazione del pubblico in termini di visualizzazioni: Resident Evil è infatti diventata la serie più vista sul servizio streaming.

Non si tratta di un record decisamente da sottovalutare, considerando che al momento lo show tratto dalla popolare serie di casa Capcom ha superato in classifica perfino la quarta stagione di Stranger Things, diventato un vero e proprio fenomeno di massa.

Evidentemente c’è stata molta curiosità di scoprire il nuovo show di Netflix, confermando anche come i fan abbiano certamente tanta voglia di vedere adattamenti di Resident Evil ben riusciti.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se questo incredibile risultato riuscirà a resistere nel tempo: se dovesse infatti restare lo show più visto sulla piattaforma a lungo, allora si potrebbe parlare certamente di un grande successo da un punto di vista della popolarità. A prescindere dalle recensioni negative di critica e pubblico, si intende.

Bisogna anche tener conto del fatto che Netflix non sta assolutamente badando a spese per pubblicizzare la sua ultima fatica live-action, come dimostrato da un terrificante cartellone pubblicitario 3D che, probabilmente, è più bello della serie stessa.