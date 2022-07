Animal Crossing e Stranger Things 4 si incontrano, ed è epico

La quarta stagione di Stranger Things su Netflix è diventata in breve tempo uno show seguito da migliaia di persone, anche grazie ai suoi personaggi.

La nuova serie ha infatti debuttato da poche settimane sulla celebre piattaforma streaming (diventata richiestissima anche su Amazon, con decine di offerte a tema davvero interessanti).

Una delle scene entrate nel mito – tanto che moltissimi fan hanno provato a fare di meglio – è la sequenza in cui Eddie Munson (Joseph Quinn) suona il riff di chitarra della canzone ‘Master of Puppets’ del 1986, tratta dall’omonimo album della band dei Metallica.

Ora, come riportato da Game Rant, i fan di Animal Crossing New Horizons stanno rendendo omaggio a un’altra sequenza chiave della serie, ovviamente a modo loro.

Un utente di TikTok e streamer di nome Victreeon è infatti il responsabile della versione di Animal Crossing New Horizons della canzone virale ‘Chrissy Wake Up‘ di Stranger Things, che ora sta diventando virale a sua volta.

La clip di circa 30 secondi mostra innanzitutto lo streamer che esprime il desiderio di avere la melodia del meme come melodia dell’isola, prima di rivolgersi a Isabelle.

Dopo aver inserito la melodia opportunamente annotata, Isabelle canta lei stessa la nuova composizione che, con grande sorpresa dello streamer, si avvicina di molto alle parole della canzone virale.

Restando in tema, Animal Crossing New Horizons è diventato una piattaforma persistente su Nintendo Switch. Persistente ma non eterna, a quanto pare, con sommo rammarico da parte dei giocatori.

Vero anche che l’ultimo Animal Crossing è stato un videogioco dei record, davvero oltre ogni aspettativa, tanto che a quanto pare continua ad ottenere grandi risultati anche a distanza di diversi anni dall’uscita.

Del resto, Nintendo ha da sempre puntato molto su questo franchise anche con prodotti secondari ma unici nel loro genere, come ad esempio le bellissime scarpe ufficiali.