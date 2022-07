Lo spaventoso cartellone 3D di Resident Evil probabilmente è più bello della serie Netflix

Qualche giorno fa, il nostro Marcello Paolillo vi ha raccontato senza spoiler le sue prime impressioni per il debutto di Resident Evil, la serie Netflix che prometteva una nuova prospettiva sulla celebre saga horror di casa Capcom, con approfondimenti dedicati agli amati Wesker.

Le cose non sono andate esattamente in modo indimenticabile, come già anticipava la recensione, e sappiamo che allo stato attuale potremmo parlare di uno dei peggiori adattamenti a tema videoludico che abbiamo visto, nel passaggio dal videogame al piccolo schermo.

Questo, ovviamente, non scoraggia Netflix: la compagnia regina del guardare on demand sta ovviamente pubblicizzando il lancio della serie TV, potendo contare su una proprietà intellettuale così nota e così importante. Tra le iniziative, c’è anche un cartellone pubblicitario in 3D fatto affiggere a Times Square, New York.

Si tratta di un’idea che qualche tempo fa avevamo visto anche a tema Final Fantasy VII, con Red XIII che sembrava pronto a balzare sui passanti. Qua, la creatura che sta per fare la stessa cosa è un po’ meno adorabile e amichevole, come potete vedere voi stessi.

These 3D billboards are getting crazier by the day pic.twitter.com/Tha7VQkiZd — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 16, 2022

Ci sono anche diversi video che stanno venendo condivisi dalle persone, rimaste positivamente colpite dall’effetto di questo cartellone a tema Resident Evil, divenuto rapidamente virale.

Inutile dire che è un assist per un gol a porta vuota far notare come probabilmente stia riscuotendo più consensi il cartellone pubblicitario che non la serie Netflix in sé.

Non si tratta dell’unico adattamento recente per la saga Resident Evil (potete trovare su Amazon Village nell’imminente Gold Edition), che da poco aveva anche assistito al lancio di un nuovo film, a sua volta recensito dal nostro Marcello.

In quel caso le cose erano andate decisamente meglio e ora rimane da capire se il futuro delle trasposizioni della saga Capcom voglia imboccare la strada presa dal non felicissimo adattamento di casa Netflix o meno.

La certezza è che nel domani ci sono tanti altri spaventi ad attendere i fan. Speriamo siano di quelli giusti.