Demo gratis su Xbox, ecco 40 giochi (e due sono nei nostri most wanted)

Microsoft ha annunciato contestualmente al Kickoff di ieri alla Summer Game Fest l’arrivo imminente di oltre 40 demo gratis per altrettanti giochi.

Alcuni di questi giochi saranno disponibili fin dal day one una volta che verranno lanciati su Xbox Game Pass, ma non tutti.

Un caso di titolo che non arriverà sul servizio è Planet of Lana, annunciato ieri proprio durante la Summer Game Fest.

Non che manchino gli annunci per la libreria Xbox: soltanto ieri è arrivata un’ondata di primizie, tra cui l’upgrade delle blade per i giocatori su cloud.

Le oltre 40 demo gratis per Xbox saranno disponibili da martedì 15 fino a martedì 21 giugno, e comprenderanno diversi titoli molto attesi.

Tra questi figurano due dei nostri most wanted per il 2021, ovvero l’atipico Lake e l’atteso Sable, che ha appena ricevuto una data d’uscita.

I primi cinque titoli confermati sono:

Lake

Sable

Tunic

The Riftbreaker

Echo Generation

Queste demo saranno disponibili soltanto per una settimana, senza abbonamento a Xbox Game Pass richiesto, dopodiché spariranno (anche se potrebbero tornare in futuro).

È bene precisare che non si tratta di demo vere e proprie ma di build estrapolate dal processo di sviluppo ancora in corso.

In sintesi, lo stato dei lavori è tutt’altro che completo e quindi si chiede la massima comprensione per la qualità di queste versioni preliminari.

Va tenuto naturalmente in considerazione il contesto molto complicato per l’industria del gaming, ancora martoriata dal COVID-19.

Non tutti saranno su Xbox Game Pass, ma The Riftbreaker, da questa lista, ci sarà a partire dall’autunno ed è un peculiare action RPG con visuale isometrica.

Se siete curiosi di scoprire i nostri giochi più attesi del 2021, potete consultare l’articolo completo, dove non mancano sorprese.