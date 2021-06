Devolver Digital E3 2021 | Recap – Tutti gli annunci e i trailer

Devolver Digital torna per una nuova, delirante “conferenza” per l’E3 2021 e non possiamo non seguirla pop-corn alla mano.

Se non siete familiari con l’argomento, Devolver Digital è il publisher di Hotline Miami, tra le tante altre cose.

Si è appena chiuso Ubisoft Forward, in cui abbiamo potuto scoprire dell’esistenza di diversi titoli tra cui il videogioco di Avatar.

Ma è già tempo di un nuovo evento e porta una delle firme più amate dell’estate dei videogiochi (e non solo).



22: 30 – In apertura di evento è stato mostrato il secondo gameplay trailer di Shadow Warrior 3, imminente first-person shooter della scuderia Devolver Digital.

22:36 – Abbiamo appena scoperto che le ultime, deliranti conferenze di Devolver Digital sono state in realtà la proposta – bocciata – di uno stagista. Il più grande retcon della storia? O più semplicemente un soft reboot.

22:38 – Ok, il delirio lo stesso, con gente che prende a testate i muri in un “ufficio” di Devolver e balla bizzarre coreografie. Ora ci godiamo lo show e aspettiamo i giochi.

Nina Struthers torna alla conduzione: il tema (da prendere in giro) quest’anno è games as a service, i tanto discussi GaaS, e servizi in abbonamento tanto in voga presso i grandi editori.

La versione di Devolver è chiamata Monetization as a service, con un “servizio” che si chiamerà Max Pass Plus (e una gag, chiaramente, pure una di quelle riuscite bene). Questo servizio include tutto, tranne gli acquisti… ovviamente.

22:43 – Ed ecco il primo gioco, un side scroller a base di samurai realizzato dall’etichetta Flying Wild Hog: Trek To Yomi, in uscita nel 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

22:45 – Il secondo titolo mostrato all’evento è Phantom Abyss, un puzzle adventure in prima persona programmato per il 22 giugno 2021. La data è valida per l’early access su Steam.

22:48 – Wizard with a Gun è un nuovo survival sandbox cooperativo, ed è in uscita nel 2022 per Nintendo Switch e PC dallo studio indie Galvanic.

22:50 – Sempre per restare in tema di titoli isometrici, ma stavolta single-player, ecco Death’s Door in arrivo da Acid Nerve il 20 luglio su PC, PlayStation e Xbox. Questo il nuovo trailer:

22:52 – Dal creatore di The Hex e Pony Island, ecco un nuovo trailer per l’adventure in prima persona con elementi da card game (dallo stile simile a quello di Where the Water Tastes Like Wine): Inscryption.

Il gioco è in arrivo da Daniel Mullins Games nel 2021.

22:55 – Il nuovo meta-gioco di Devolver Digital si chiama Devolver Tumble Time per iOS e Android, con un mix di, uhm, puzzle basati sulla fisica ed elegante monetizzazione.

È gratis, pare, ma non ci fideremmo troppo. Ed è in uscita nel 2021.

22:57 – Demon Throttle dai creatori di Gato Roboto è disponibile da oggi, con un sorprendente shadow drop, esclusivamente in formato fisico per Nintendo Switch.

23:01 – Questo è stato stato l’ultimo annuncio, anche se pare che per la prossima “conferenza” di Devolver Digital dovremo aspettarci un altro reboot – Nina si è svegliata proprio mentre una sua proposta stava venendo approvata dal management…