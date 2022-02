Steam Deck è davvero (DAVVERO) enorme: ecco le immagini

La data d’uscita di Steam Deck è sempre più vicina e finalmente i giocatori potranno mettere le mani sul nuovo progetto di Valve, a metà tra un PC e una console portatile.

Come sappiamo già nei mesi scorsi l’azienda si era esposta elargendo conferme riguardo la data di distribuzione al grande pubblico della console, che però adesso ha una data di lancio ben precisa ed è proprio dietro l’angolo.

Qualcuno però ha già avuto l’occasione di avere in anticipo la console, per poterla analizzare e formarsi una prima impressione su di essa.

Uno di questi fortunati content creator ha deciso di condividere su Twitter una serie di fotografie in cui compara le dimensioni di Steam Deck con quelle di altre famose console.

Si tratta dell’utente Cary Golomb, che ha deciso di realizzare una sorta di set fotografico alla nuova macchina di casa Valve, mettendola a confronto con oggetti che hanno fatto la storia del mercato videoludico.

Dalle immagini è possibile vedere l’accostamento tra Steam Deck e PlayStation Vita, Atari Lynx, Game Gear, PSP e anche Nintendo Switch OLED.

Here’s the #SteamDeck next to my Favorite! GBA SP pic.twitter.com/Gdu31R81Pr — Cary Golomb (@carygolomb) February 4, 2022

Here is the SteamDeck compared to the Steam Controller and Xbox Series Controller. pic.twitter.com/SzOHvF3aRv — Cary Golomb (@carygolomb) February 4, 2022

Ciò che salta all’occhio dai numerosi scatti pubblicati sono sicuramente le dimensioni di Steam Deck.

La nuova console portatile di Valve, infatti, vanta dimensioni a dir poco generose, specie se confrontate con altri hardware.

Sicuramente è particolarmente sorprendente vedere come la nuova macchina di Valve sia sensibilmente più grande anche di Nintendo Switch OLED, che di certo non è poi così piccola.

Nei post non sono visibile altri dettagli riguardo la nuova console, non resta quindi altro che aspettare ancora per qualche settimana, in modo da poter analizzare attentamente tutte le sue peculiarità.

Se non state più nella pelle, potete visionare una lista di giochi verificati con Steam Deck, che dunque siamo sicuri gireranno sul nuovo hardware.

Infine, avendo accesso a tutto il catalogo Steam, con la console di Valve potrete anche giocare alle esclusive PlayStation sbarcate su PC.