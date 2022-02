Steam vi offre un nuovo gioco gratis per il weekend: è un celebre big di EA

Steam ha appena svelato una nuova gradita sorpresa per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo gioco gratis da provare senza costi aggiuntivi per tutto il fine settimana.

I giocatori su PC potranno infatti provare durante il weekend un celebre big pubblicato da Electronic Arts: stiamo parlando di The Sims 4, l’ultimo capitolo del famosissimo franchise simulatore di vita.

Dopo aver potuto approfittare degli incredibili vantaggi dei Saldi del Capodanno Lunare, i fan dello store di Valve potranno iniziare già da adesso a divertirsi provando completamente gratis una delle serie più popolari di sempre.

Grazie a questa grande produzione, i giocatori potranno divertirsi a lasciare libero sfogo alla propria immaginazione, creando e controllando personaggi in un mondo senza regole.

The Sims 4 ci permetterà infatti di plasmare la vita di ogni nostro singolo personaggio, condizionandone allo stesso tempo le scelte fin dalla loro nascita e costruendo quella che riterremo essere l’abitazione perfetta.

Il titolo sviluppato da Maxis ci consentirà anche di scoprire le creazioni realizzate dalla community, ampliando ulteriormente la nostra esperienza di gioco.

Per un periodo limitato sarà inoltre possibile acquistare su Steam The Sims 4 a prezzi incredibili: potrete infatti approfittare dell’88% di sconto sulle edizioni Standard e Digital Deluxe e risparmiare l’81% sui bundle che includono le espansioni Stagioni e Cats & Dogs.

Se volete iniziare a scaricare gratis questa grande produzione Electronic Arts, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Avvia gioco»: il titolo sarà automaticamente scaricato sul vostro dispositivo.

Vi ricordiamo che la prova gratuita resterà disponibile da oggi fino a lunedì 7 febbraio: potrete dunque godervi tutto il fine settimana in compagnia dei vostri nuovi Sims.

A proposito di giochi gratis, segnaliamo che è già disponibile il nuovo regalo su Epic Games Store dedicato agli amanti dei platform.

Ma non solo: anche Amazon Prime Gaming sta offrendo tanti nuovi giochi gratis PC come omaggi per i suoi abbonati, tra i quali c’è anche un grande strategico sci-fi.