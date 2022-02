Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per poco tempo

Tutti gli utenti in possesso di un account Steam da questo momento potranno riscattare a sorpresa un nuovo gioco gratis a sorpresa, grazie a una promozione disponibile sullo store di Valve.

Si tratta di Dear Esther Landmark Edition, un remake realizzato con l’engine Unity della popolare avventura grafica in prima persona sviluppata da The Chinese Room, una delle più popolari tra gli amanti del gaming con mouse.

Gli utenti saranno dunque contenti di poter approfittare di un nuovo omaggio, dopo il lancio a sorpresa di un’altra piccola perla gratuita per festeggiare il San Valentino.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Dear Esther è un’esperienza completamente incentrata sulla narrazione: non troverete alcun tipo di elemento gameplay tradizionale, ma vi immergerete unicamente nella sua storia con una meravigliosa colonna sonora.

L’unico obiettivo del giocatore è infatti quello di esplorare un’isola e ascoltare la voce narrante che legge una serie di lettere della moglie defunta: in base alla vostra esplorazione, sbloccherete maggiori dettagli riguardanti la sua morte.

Questa esperienza unica normalmente è acquistabile su Steam al prezzo consigliato di 9,99€, tuttavia per un periodo limitato potrà essere vostra senza alcun costo aggiuntivo per sempre.

Per approfittare di questa promozione e iniziare a scaricare gratis Dear Esther Landmark Edition, non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Aggiungi all’account», dopo aver naturalmente effettuato il login sullo store.

Dear Esther: Landmark Edition is free to own on Steam https://t.co/TdxL8t9qQU pic.twitter.com/liHi5hFyrE — Wario64 (@Wario64) February 14, 2022

Se l’operazione andrà a buon fine, troverete immediatamente il titolo nel vostro catalogo e potrete installarlo tutte le volte che vorrete.

Questa incredibile promozione resterà valida solo fino a mercoledì 16 febbraio alle ore 7.00: avete dunque pochissimo tempo a disposizione per provare di persona un gioco davvero unico nel suo genere.

Vi ricordiamo che riscattare questo titolo vi garantirà anche la possibilità di giocarci anche su Steam Deck, la console ibrida di Valve che pare essere davvero imponente.

Nel frattempo, segnaliamo che a conquistare lo store è arrivato anche l’ultimo free-to-play pubblicato da Amazon: Lost Ark è già diventato uno dei più giocati di sempre su Steam.